Madrid, Sevilla i Toledo són alguns dels llocs on la divergència és més evident.

Organitzacions de dones i col·lectius feministes han convocat més de 40 mobilitzacions per a aquest dissabte, 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, a diverses ciutats i pobles d'Espanya, en alguns casos, evidenciant la divisió del moviment feminista, com és el cas de Madrid, Sevilla o Toledo.

En aquest sentit, a la ciutat andalusa el Moviment Feminista de Sevilla ha convocat una mobilització, a les 18.30 hores, i l'Assemblea Feminista Unitària, a les 13.00 hores, mentre que a Toledo, la primera l'organitza la Plataforma 8M Toledo a les 12.00 hores, amb sortida des de la Vega fins a la plaça de Zocodover i l'altra l'Ajuntament, governat pel PP i Vox, que sortirà a les 11.00 hores, des del passeig de la Vega de la ciutat.

En el cas de la capital, hi ha previstes dues manifestacions diferents. La primera, convocada pel Fòrum de Madrid contra la violència a les dones i el Consell de les Dones de Madrid, que reivindicaran la unitat ciutadana i la resposta institucional contra les violències masclistes i, entre elles la prostitució, la pornografia o la gestació subrogada i sortirà a les 12.00 hores de la confluència dels carrers Alcalá amb Gran Via, artèria que recorrerà fins a la Plaça d'Espanya.

A la tarda, sota el lema 'S'ha acabat: La nostra lluita és global', tindrà lloc la de la Comissió 8M, que sortirà a Madrid com a "joia organitzada" per defensar "tots" de la violència al crit de #SeAcabó i " calar foc al patriarcat". La mobilització sortirà, a les 18.00 hores, d'Atocha i recorrerà els carrers fins a Callao.

L?Executiu també celebrarà dividit aquest 25N. El PSOE acudirà a la marxa convocada pel Fòrum de Madrid a les 12.00 hores, amb la nova ministra d'Igualtat, Ana Redondo, amb quatre ministres -Diana Morant, Isabel Rodríguez, Pilar Alegría i Fernando Grande-Marlaska- i altres càrrecs del partit, així com la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i l'exvicepresidenta de l'Executiu Carmen Calvo.

Mentrestant, Sumar anirà a la marxa convocada per la Comissió 8M a les 18.00 hores, amb presència de la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, juntament amb la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congrés, Esther Gil de Reboleño.

A aquesta mateixa marxa han confirmat la seva assistència l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, i el seu equip al departament, l'exsecretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez 'Pam', i l'encara delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, així com la portaveu de la formació estada, Isa Serra.

Per part seva, fonts del PP han assenyalat que donaran llibertat als seus afiliats perquè cadascú vagi a la manifestació que consideri.

FEMINISME DIVIDIT



L'any passat, tots dos corrents ja van celebrar separats el 25N a Madrid, però va ser el Fòrum de Madrid el que va acaparar l'atenció de la marxa principal a Madrid. Així, sota el lema 'El masclisme mata, viola, explota i esborra les dones, ¡Prou!', la marxa va arrencar a les 18.30 hores des de la confluència dels carrers Alcalá i Gran Via i va acabar a la Plaça d'Espanya. Milers de persones van marxar llavors al crit d''Irene Montero, dimissió'.

El PSOE, incloses diverses ministres, va acudir a la manifestació convocada per aquestes organitzacions que ja el 2021 havia llançat lemes en contra ministra, com "No es veu, on és, la ministra d'Igualtat", "La nostra ministra no és feminista", o "Ser dona no és un sentiment", aquesta última en relació amb la Llei Trans.

Per la seva banda, l'any passat la Comissió 8M va convocar diferents mobilitzacions a la capital a nivell de barris sota el lema “Davant de la cultura de la violència, els feminismes són la nostra resposta”. L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, va acudir a l'acte organitzat per la Comissió 8M Vallecas, on es van presentar centenars de dones. Aquest 2023 està previst que assisteixi a la manifestació de la tarda, juntament amb l'exsecretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez 'Pam' i la delegada del Govern contra la violència de gènere, Victòria Rosell.

Fins ara, les feministes anomenades 'històriques' s'havien fet amb la celebració del 25N mentre que la Comissió 8M regnava a les celebracions del 8M, en què la manifestació principal a la capital és convocada per les defensores d'un feminisme més ampli. L'any passat, però, el protagonisme de les dues marxes va començar a igualar-se, ja que, segons dades de la Delegació del Govern, unes 10.000 persones van acudir a la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Madrid, davant de les 17.000 que ho van fer a la de la Comissió 8M.

En tot cas, són xifres molt inferiors a les dels anys en què la marxa era unitària, en què es van arribar a manifestar fins a 350.000 persones. L'escissió es va produir a partir del 8M del 2022.