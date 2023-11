Descobreix els detalls impactants de la marxa que està generant debat i opinions trobades a la societat. EP

Feministes - 2.000 segons la Delegació del Govern i 25.000 segons les organitzadores - han recorregut la Gran Via madrilenya després d'una pancarta en què demanen "unitat" davant del masclisme, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que se celebra aquest dissabte 25 de novembre. Tot i això, també han corejat lemes per l'abolició de la prostitució i contra la Llei Trans, que els separen de la Comissió 8M, convocant de l'altra marxa que recorrerà la capital aquesta tarda. Aquest any, però, no s'han sentit, com en anteriors, proclames contra l'exministra Irene Montero.

Tot i que la voluntat de les convocants és centrar-se en la lluita contra la violència de gènere, en què inclouen l'abolició de la prostitució, la lluita contra l'accés de menors a la pornografia o la fi de l'explotació reproductiva, en relació a la gestació subrogada, les manifestants també han corejat lemes contra l'autodeterminació de gènere que recull la Llei Trans, impulsada per l'exministra Irene Montero, com a 'Ser dona no és un sentiment'.

La manifestació convocada pel Fòrum de Madrid contra la violència de les dones i el Consell de les Dones de Madrid, que ha congregat les feministes de base, considerades 'clàssiques' o històriques' al centre de la capital, ha partit passades les 12.00 hores, al crit de "no estem totes, falten les assassinades".

També han clamat contra l'augment de la violència sexual i la violència econòmica i laboral envers les dones o la necessitat d'impulsar sistemes de vigilància per evitar que les nenes migrants que arriben a Espanya siguin captades per les màfies proxenetes als centres que les acullen, així com tornar a l'esperit del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, entre d'altres, reclamant-ne una auditoria.

"EL FEMINISME ÉS ABOLICIONISTA"



Després d'una pancarta sota el lema 'Unitat Ciutadana i resposta institucional', les manifestants han començat a marxar per la Gran Via madrilenya entre càntics com “som dones, ens volem vives”, “prou de justícia patriarcal”, “som el crit de les sense veu" o "cura, pots tenir un punter al teu costat" i portant cartells en què es poden llegir missatges com "On són els milions del Pacte d'Estat?", "Les dones exigim respecte" o "El feminisme és abolicionista".

En declaracions als mitjans abans de començar la marxa, una de les portaveus del Fòrum de Madrid contra la violència cap a les dones Ángeles Álvarez ha recordat que el Fòrum convoca aquesta manifestació des del 1997, "any en què va ser assassinada Ana Orantes", ia el que van morir un total de 97 dones a Espanya pel fet de ser-ho. "L'any 2023 la massacre de dones continua sent una realitat a Espanya com a conseqüència dels assassinats per violència masclista", ha subratllat.

UNITAT DE LA SOCIETAT I LES INSTITUCIONS



En aquest sentit, Álvarez ha expressat que la manifestació d'aquest any es convoca per fer una crida a la “unitat” de la societat civil i de les institucions per fer front a la violència envers les dones.

Alhora, l'exparlamentària socialista activista pels drets de les dones ha reclamat que "no s'aixequin murs" en aquesta matèria i es recuperi l'"esperit" del Pacte d'Estat contra la violència de gènere. "Aquest no pot ser un assumpte on entrin les guerres partidàries, per això aquesta és la manifestació de la unitat, majoritària que avui omplirà els carrers de Madrid", ha conclòs.

93 FEMINICIDIS EL 2023



Aquest any, un grup de dones ha assistit vestides de la 'companya feminista', vestides de blanc i amb màscares blanques. Han portat cartells en record dels 93 feminicidis que han ocorregut a Espanya des de començament del 2023. Amb el nom de la víctima, l'edat i el lloc on va ser assassinada, aquestes 93 dones han recordat aquestes dones al crit de "prou" ja”.

Es tracta de la primera manifestació d'aquest dissabte pel Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones que té lloc a Madrid ia què ha assistit la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, amb altres ministres i companyes de partit.

Rodó, ha apel·lat a la "unitat" del feminisme perquè dividir-se és una "baça" per a Vox i la dreta. "El meu primer missatge és apel·lar a la unitat, tant se val on ens manifestem, les meves filles sortiran aquesta tarda a la manifestació a Valladolid i jo sóc aquí amb el meu partit com tantes altres vegades, això no és el significatiu, l'important és que es escolti alt i fort la veu de les dones i de totes les persones feministes", ha manifestat.

Entre les persones que hi participen hi ha Carmen i Juan, un matrimoni de septuagenaris jubilats, que han acudit aquest dissabte a la manifestació per protestar per "la situació que viuen les dones". "Estem fatal", ha declarat Carmen a Europa Press, on ha advertit que sortiran al carrer "tantes vegades calgui".

Per la seva banda, Maria i Carolina, dues amigues de Jaén residents a Madrid, s'han decidit a assistir a aquesta manifestació i no a la qual ha convocat la Comissió 8M aquesta tarda perquè "aquesta és l'abolicionista". Així ho ha explicat María, de 32 anys, a Europa Press, alhora que ha reivindicat que "aquest és l'únic feminisme vàlid". Professora de Secundària, Maria ha argumentat a més que "des de l'ESO hi ha nois que ja veuen porno". "Estem fartes de tot el regalim de violència", ha afegit.

Paula i Victor, de 35 anys, han acudit a la marxa acompanyats de les dues filles petites, en repulsa per "la violència estructural envers les dones", segons ha relatat Paula a Europa Press. "Aquesta és la manifestació que convoca el moviment tradicional feminista i em declaro abolicionista", ha afirmat Paula per explicar per què han decidit sumar-se a aquesta convocatòria i no la de la tarda, a la qual acudirà una altra ministra del Govern, la de Joventut e Infància, Sira Rego, així com l'exministra d'Igualtat Irene Montero.

Entre les manifestants també hi havia Olga, de 59 anys, en cadira de rodes que porta acudint a aquestes marxes des de fa una dècada.

"LA PENA ÉS QUE HI HAGI DOS"



"Vinc a aquesta i a moltes, també a la del 8M, la pena és que n'hi hagi dues", ha manifestat Olga en declaracions a Europa Press, que no descarta quedar-se també a la manifestació de la tarda, convocada per la Comissió 8M. "Hauria d'estar unificada", voleu.

Per part seva, David, de 45 anys, explica a Europa Press que ha decidit acudir a la manifestació del matí després de debatre'l amb la seva parella.

"Ho he debatut amb la meva noia, que està ben informada i hem pensat que aquesta s'oposa de manera més clara a la idea del masclisme i per l'abolició", ha declarat. En tot cas, ha precisat que el 8 de març solen acudir a la convocada per la Comissió 8M.

Tot i la seva artrosi, que li dificulta caminar, David creu que és "necessari" sortir al carrer per "seguir oposant-se a la violència masclista" i ha animat tots els homes a unir-se a aquestes marxes.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere comptabilitza aquest any un total de 52 víctimes mortals, dues més que el 2022, a les quals cal sumar un menor i un altre en investigació per violència vicària. Des del 2003, s'han registrat 1.237 víctimes mortals que han deixat més de 400 orfes menors. El 016 és el telèfon d'atenció a víctimes de violència masclista i no deixa rastre a la factura ni al terminal.