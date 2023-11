Mantenir la seguretat en línia és bàsic. Foto: Europa Press

El percentatge d'empreses catalanes amb alguna mesura de ciberseguretat està per sobre de la mitjana de la Unió Europea . Una dada positiva malgrat la tendència a la baixa que s'ha donat a gran part d'Espanya, que també necessita millorar en aquest aspecte. El percentatge català és superior al 92%.

Espanya es mou entre el 87% i el 89% segons les estadístiques oficials analitzades per Pandora FMS, mentre que la UE està al 91,80% i estats com França arriben al 93,40%. Catalunya, amb les seves dades, sí que millora les xifres de països com Portugal (89,70%) i Grècia (75,30%).

Aquesta estadística coincideix amb els nombrosos ciberatacs soferts per diferents entitats els últims mesos a Espanya. Centres administratius, educatius i sanitaris , especialment, que han estat víctimes daquest tipus de problemàtiques. Els experts coincideixen en dos fets: cal més formació de personal i també més inversió. Mentrestant, des del 2017 Espanya ha rebut més de mig milió de ciberatacs.

Segons les dades d'Eurostat analitzades per Pandora FMS, el 87,70% de les empreses nacionals tenen ciberseguretat. Un percentatge que, en el cas de les estimacions de l'INE, puja fins al 89,30%. En qualsevol dels dos supòsits, i malgrat vorejar el 90%, la xifra és considerablement més baixa que altres països amb similituds econòmiques i empresarials.

La mitjana de la UE és al 91,80%. Una xifra que supera àmpliament Itàlia (92,20%), França (93,40%) i amb escreix Alemanya (96,30%).

La mitjana espanyola d'empreses amb mesures de ciberseguretat ha caigut en gairebé quatre punts des del 2019, amb un punt d'inflexió que va ser la crisi generada per la pandèmia del coronavirus. Concretament, el 2019 la xifra d'empreses era del 92,75%, cosa que sí que milloraria amb claredat la mitjana actual dels països de la Unió Europea.

Aquest descens del percentatge es repeteix a la mitjana de les principals comunitats autònomes d'Espanya. La Comunitat de Madrid ha passat de tenir el 93,36% al 91,24% en les últimes dades analitzades per la companyia segons informes de l'INE. Catalunya ha baixat del 94,18% al 92,10%. El País Valencià , una altra de les referències, ha empitjorat les seves xifres del 94,14% al 90,72%. I Andalusia , que tenia un 92,97% el 2019, amb prou feines arriba al 88% en les últimes dades recopilades.

“Espanya és un dels països que té més potencial en l'àmbit digital. Per això sorprèn que continuem estant tan enrere en un assumpte de màxima rellevància actualment com el de la ciberseguretat”, explica Sancho Lerena, CEO de l'espanyola Pandora FMS, especialitzada en seguretat i gestió IT.

La companyia calcula que en els últims cinc anys han baixat un 10% els ciberatacs a tot el país . No obstant això, cal tenir en compte que amb el pas del temps la quantitat de dades que es gestiona és més gran i també la gravetat de les ofensives d'aquest tipus. “El que es veu és una estratègia comuna. Inutilitzen uns sistemes i demanen un rescat econòmic. Si no, l'altra opció és vendre aquesta informació al mercat negre”, sosté Lerena.

“Les empreses cada cop es digitalitzen més i gestionen més dades. Cal més seguretat, una millor formació del personal i un reforç dels sistemes de cada companyia”, reconeix Lerena, l'empresa del qual treballa amb Telefónica, Madrid Digital o estructures com l'EMT de Madrid. Tot i el 90% d'empreses amb mesures de ciberseguretat, només un 5% compta amb totes les que es recopilen als informes de l'ONTSI, cosa que reflecteix una situació d'inseguretat.