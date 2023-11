@EP

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha convocat 9.363 places per al concurs d'oposicions per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent del 2023 i quadruplica l'oferta inicial anunciada el desembre de l'any passat.

El departament ha recordat que s'ofereixen 7.189 places més de les previstes a la resolució inicial, que era de 2.174, informa en un comunicat d'aquest dilluns.

De les places convocades, 2.131 són per a mestres, 6.947 per a professors de Secundària, 55 per a les escoles oficials d'idiomes, 75 per a professors d'arts plàstiques i disseny, 9 per a mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i 146 per a professors especialistes. en sectors singulars de la Formació Professional.

El procés d'oposicions començarà a l'abril del 2024, i al setembre els nous funcionaris en pràctiques començaran a treballar als centres educatius de destinació.

També el setembre del 2024, els qui hagin superat el concurs de mèrits i el d'oposició extraordinària seran nomenats funcionaris docents en pràctiques.

Entre el 2022 i el 2023, la Conselleria ha convocat 36.460 places de personal docent a través del concurs de mèrits extraordinari d'estabilització, del concurs d'oposició d'estabilització i del concurs d'oposició ordinari.