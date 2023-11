Sequera al pantà de Rialb, a 28 de febrer de 2023, a Lleida, Catalunya / @EP

Catalunya entrarà en una fase d'emergència a causa de la sequera abans de Nadal i el cost de l'aigua transportada per vaixells s'incrementarà cinc vegades. David Mascort, el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, ha afirmat aquest dilluns que "si seguim sis mesos sense que caigui una gota, haurem de tallar l'aigua".

Aquestes declaracions les ha fet durant una entrevista a Cafè d'Idees , on va acabar expressant la seva confiança que no s'arribarà a aquest escenari, atès que s'espera alguna pluja a la primavera. Tot i això, el conseller ha destacat que no tot depèn de les precipitacions, ja que no tot prové dels embassaments.

Tot i destacar la importància de l'esforç realitzat fins ara, Mascort assegura que els ciutadans estan conscients de la gravetat de la situació i n'han reduït el consum. En contrast, Samuel Reyes , president de l'Agència Catalana de l'Aigua, lamenta que no s'ha aconseguit reduir el consum a l'últim any. Segons Reyes, la conscienciació elogiada per Mascort no sembla existir.

El líder d?ERC i el president de l'Agència Catalana de l?Aigua no estan d'acord ni en el volum d'aigua recomanat per persona i dia per abordar la situació. Mascort ha explicat aquest dimarts que els actuals 210 litres per persona es reduirien gradualment, mentre que Reyes sosté que haurien de disminuir a 90 litres diaris. Tot i això, en el que sí que coincideixen és en el transport d'aigua a través dels vaixells.