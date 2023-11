Foto: Facebook

Carlos Navarro , comunament conegut com 'El Yoyas' després de la seva participació a 'Gran Hermano 2', és un pròfug de la justícia després de ser condemnat fa un any i que s'amagués. El Jutjat de Pau de Vilanova del Camí li va imposar una pena de 5 anys i 8 mesos per múltiples delictes de maltractament continuat contra la seva exdona, la Fayna, i els seus dos fills.

Després de no presentar-se al moment de la seva entrada a presó, es va emetre una ordre de recerca i captura, i finalment, va optar per escapar al bosc. Actualment es troba ocult allà, on ha accedit a fer diverses entrevistes.



En una de les seves entrevistes recents amb 'El Mundo', 'El Yoyas' ha expressat una opinió polèmica sobre l'actualitat política espanyola, dirigint un missatge directe a Pedro Sánchez. Segons informa el mitjà esmentat, 'El Yoyas' ha sol·licitat "l'indult o l'amnistia" al líder del partit socialista.

Aquestes declaracions revelen que l'exconcursant segueix de prop l'actualitat durant el període d'exili. De fet, també ha arribat a demanar la “condonació” dels deutes que té pendents amb Hisenda.