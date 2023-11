Fitxer - Un usuari utilitza la T-Mobilitat

Els títols integrats T-usual, T-casual, T-grup i T-familiar començaran a vendre's aquest dimarts en una part de les màquines d'autovenda de la xarxa, en el nou format de T-mobilitat de cartró, sense contacte i recarregable.

El canvi es farà de mica en mica a les màquines d'autovenda de Metro, FGC, Rodalies i Tram, que deixaran d'imprimir els bitllets antics amb banda magnètica i només els oferiran amb targetes T-mobilitat, informa aquest dilluns l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicat.

El format específic de cartró T-mobilitat no requerirà registre previ i costarà 0,50 euros, que es pagaran una sola vegada ; quan la persona esgoti el títol que compri la primera vegada, podrà recarregar aquesta mateixa targeta a qualsevol màquina o des del mòbil.

El nou format, anònim i no vinculat a dades de la persona que el compra, permetrà la recàrrega d‟un títol, és a dir, no podrà contenir diferents títols alhora; un cop s'esgoti el que hi hagi en aquell moment, se'n podrà canviar i carregar-ne un de diferent.

En aquest sentit, es permetrà la recàrrega de T-casual, T-grup i T-familiar.

Com a excepció, l'abonament T-usual amb cartró T-mobilitat tindrà un disseny específic que requerirà el DNI o el passaport en el moment de la compra, ja que és un títol personal i intransferible.

La targeta per a la T-usual no acceptarà la recàrrega de cap altre tipus de títol de la gamma de títols integrats.

TARGETES ANTIGUES, FINS AL 15 DE GENER



Les targetes de cartró antigues amb banda magnètica ja comprades es podran seguir usant fins que s'esgotin o quan caduquin el 15 de gener.

Els altres títols del sistema (com el bitllet senzill) continuaran expedint-se amb cartró magnètic a les mateixes màquines d'autovenda.

INCIDÈNCIA TÈCNIA



Els canals digitals de la T-mobilitat han patit aquest dilluns una incidència tècnica que ha afectat el funcionament normal dels punts d'atenció, els llocs webs i de les aplicacions mòbils, cosa que ha impedit processar noves altes, comprar la targeta en línia i recarregar títols virtuals (Android) durant unes hores.

El problema, detectat al servidor central de la T-mobilitat operat per SocMobilitat, s'ha resolt progressivament, ia primera hora de la tarda ja havien tornat a la normalitat els serveis a excepció del web de la T-mobilitat.

A la tarda-nit, els principals punts d'atenció de la xarxa, les webs i les apps de TMB i d'FGC ja funcionen amb normalitat, processen altes i permeten compres de targetes T-mobilitat i recàrregues de títols de transport, i la validació amb T-mobilitat no ha patit cap obstacle, assegura ATM, com tampoc la recàrrega a través de les màquines de la xarxa.