Foto: @EP

Les pluges i les nevades afectaran aquest dimarts el nord de la Península , una jornada en què l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) avisa per risc de vents o fenòmens costaners al nord-est peninsular.

En concret, ha activat l'avís groc per fenòmens costaners a Tarragona , on s'espera vent de l'oest i del nord-oest amb intervals de 50 a 60 quilòmetres per hora (força 7) ia Girona , on a més tindran onades de 2 a 3 metres.

A més, també ha avisat per risc (groc) per vents a Tarragona i l'interior de Castelló, on bufaran ratxes màximes de vents del nord-oest de 80 quilòmetres per hora i fins i tot a les zones exposades de l'extrem sud de Castelló es podran assolir puntualment els 90 a 100 quilòmetres per hora.

Així mateix, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Badajoz i Càceres tenen activats avisos per boira.

Durant la jornada predominarà una marcada circulació atlàntica amb successius sistemes frontals entrant pel nord-oest i que deixaran cels ennuvolats o coberts, excepte en àrees mediterrànies i al nord-est peninsular, on predominaran els intervals ennuvolats.

Al Cantàbric oriental i als Pirineus s'esperen precipitacions des de primeres hores, que seran en forma de neu a partir de 1.600 a 1.800 metres, encara que aniran a menys al llarg del dia.

Per contra, a Galícia ia la resta de l'àrea cantàbrica les precipitacions aniran a més, tant en intensitat com en extensió segons avanci dimarts. És probable que també es produeixi alguna pluja més feble i ocasional a la resta del vessant atlàntic, Estret, Ibèrica sud i àrees del sud-est peninsular, de manera més probable a zones de muntanya ia Extremadura.

L'AEMET tampoc no es descarta algun ruixat ocasional al nord de les Balears. Mentrestant, a les Canàries s'espera un temps més estable, amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols baixos.

Les boires i les boires matinals afectaran àmplies zones de l'interior del vessant atlàntic, sistemes Bètics, Pirineus i depressions del nord-est, més probables a zones de muntanya, on podrien ser persistents.

Pel que fa a les temperatures, l'AEMET espera que baixin al Pirineu, sistema Central i àmplies zones de l'est i el sud-est peninsular; mentre que pujaran a Extremadura, oest d'Andalusia i Castella-la Manxa, Catalunya, Osca, Ebre i litorals de Castelló. A la resta s'esperen pocs canvis.

Les mínimes augmentaran de forma acusada i generalitzada, excepte a Menorca i Pirineus, on baixaran i fins i tot als Pirineus s'esperen gelades.

Finalment, bufaran vents de tramuntana forta a Empordà; de component sud a Galícia i fluix de l'est a les Canàries. A la resta del país bufarà un vent de component oest, fluix en general, però serà més intens al terç aquest peninsular i litorals, arribant a intervals de fort o ratxes molt forts al baix Ebre, Balears, Alborà i al principi al Cantàbric oriental.