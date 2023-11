L'ONG considera que els esforços de les empreses són insuficients. Foto: Pixabay

Gairebé el 60% de les grans empreses espanyoles han incrementat les seves emissions totals de diòxid de carboni malgrat l' emergència climàtica actual, segons denuncia l'informe Esforç Ambiental de les Grans Empreses Espanyoles, fet per Oxfam Intermón que calcula que aquest ritme no arribarà la descarbonització completa fins a l'any 2090.

L'ONG ha analitzat les dades procedents de 50 grans empreses espanyoles, una mostra composta a partir de les companyies incloses a l'Ibex 35, que descarta les més petites i que n'inclou altres per volum de vendes, tant cotitzades com no cotitzades a bossa.

El treball analitza dos indicadors: les emissions generades per l'activitat de les empreses i l'alineació de les operacions amb l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic.

En aquest sentit, el responsable de desigualtat i sector privat d'Oxfam Intermón, Miguel Alba, considera que en aquesta crisi climàtica "sense precedents" els esforços de les empreses espanyoles com a "molt insuficients" en matèria de descarbonització i lluita contra el canvi climàtic. "El panorama general planteja interrogants sobre el compromís climàtic de moltes", precisa.

D'aquesta manera, l'informe assenyala que les empreses analitzades aconseguirien la descarbonització total d'aquí a 67 anys, el 2090. En aquest context, les empreses analitzades han reduït en un 4% les seves emissions totals a l'últim any, encara que "amb notables disparitats" .

Això s‟observa en les diferències entre petrolieres, que lideren la baixada d‟emissions directes amb una disminució del 15%, mentre que les companyies d‟electricitat i gas han registrat un augment del 8,7%.

En matèria de lluita contra el canvi climàtic, un 12% total del negoci d'aquestes empreses té un impacte substancial en la mitigació i l'adaptació a la crisi del clima, mentre que una de cada quatre grans empreses fa un "esforç significatiu" per enfocar el seu activitat a l'emergència climàtica, destinant un terç de la inversió.

D'altra banda, el 53% no han implantat mesures significatives en els seus models de negoci per pal·liar el canvi climàtic.

En aquest context, Alba ha recordat que la crisi climàtica és una realitat que té efectes "més devastadors" sobre les persones i els països més pobres.

"Els que menys contribueixen al canvi climàtic són els que estan patint més els seus efectes en forma d'inundacions, sequeres o huracans, els efectes dels quals generen pobresa i desigualtat a les comunitats més desafavorides. També a Espanya", ha conclòs.

Amb tot això, Oxfam Intermón ha instat les empreses a avançar en l'esforç climàtic a través de reduir les seves emissions per activitat pròpia, consum d'energia i cadena de valor així com l'elaboració i la publicació d'una estratègia climàtica de reducció d'emissions ja la vinculació dels salaris dels alts executius a l'esforç climàtic i de descarbonització.

A més, el treball considera que el Govern és "necessari" en l'execució de mesures, a través del suport a una directiva europea sobre diligència deguda de les empreses en sostenibilitat, amb obligacions a grans empreses i inversors per reduir les emissions de carboni o adoptar plans amb terminis determinats per a la implementació de metes climàtiques.