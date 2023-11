Diccionari de la llengua espanyola / Arxiu

'Chundachunda', 'VAR', 'machirulo' o 'perreo' són algunes de les noves paraules incloses en la versió electrònica 23.7 del Diccionari de la llengua espanyola (DLE).

El director de la RAE i president de l'ASALE, Santiago Muñoz Machado, i la responsable de l'Institut de Lexicografia, Elena Zamora, han presentat aquest dimarts 28 de novembre aquesta actualització, que ha portat com a novetat principal la incorporació de sinònims i antònims.

Per exemple, de les addicions de paraules al diccionari apareix 'chundachunda', que queda definida com a "música forta i machacona". Per al 'VAR', s'explica que està referit al videoarbitratge i que són sigles en anglès que fan referència a l''àrbitre assistent per vídeo'.

Pel que fa a machirulo, parla d'"una persona, especialment un home, que exhibeix una actitud masclista", a més d'afegir que és un terme despectiu. El 'perreo' ha estat definit com a "ball que s'executa generalment a ritme de reguetó, amb eròtics moviments de malucs, i en què, quan es balla per parelles, l'home es col·loca habitualment darrere de la dona amb els cossos molt junts ".

Altres paraules que han destacat durant la presentació han estat la d''alien', 'oscaritzar', 'reganyà' o 'supervillano', a més de la inclusió de formes compostes com 'massa mare' o 'pobresa energètica'. Pel que fa a la tecnologia, s'inclouen paraules com 'big data', 'cookie' o 'banner', així com "la molt reclamada" paraula 'sensellarisme'.