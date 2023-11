"Haurem de reforçar els equips en funció del nombre de residències que tenen", ha apuntat Balcells/ EP

Les persones que viuen en residències de gent gran seran ateses directament pels equips d'atenció primària (CAPS) a partir del 2024. Així ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el de Salut, Manel Balcells. "Puntualment es va assajar durant la pandèmia, i ara ho fem estructural", ha remarcat Balcells, que ha destacat que cal considerar les residències com els llocs on viuen de manera permanent aquestes persones grans.

"Haurem de reforçar els equips en funció del nombre de residències que tenen", ha apuntat Balcells. Això vol dir que hi haurà 117 metges i 130 infermers més, que és on caldrà destinar els 15 milions d'euros planejats.

Els metges que ja estiguin treballant en residències de gent gran rebran l'oferta per integrar-se als equips d'atenció primària per tal que el sistema no perdi metges enlloc.

En l'últim any el 92% dels residents ha estat visitat presencialment per la seva infermera de l'atenció primària, i el 65% pel seu metge. També s'ha elaborat un cens específic de residències i de residents i s'ha fet formació conjunta a 15.532 professionals dels centres i dels equips de primàries. "Hi haurà un desplegament progressiu d'un any, equip per equip, perquè no hi ha una situació igual arreu del territori", ha apuntat Balcells.