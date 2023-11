Fulles d'un arbre a la tardor @ep

Les últimes setmanes s'ha notat un canvi brusc de temperatura a Catalunya. L'inici de la tardor anormalment càlid i sec ha donat pas a principis de novembre que ha estat més fred i adequat a l'època de l'any. La naturalesa, igual que nosaltres, ha notat i ha patit aquest canvi de temps. Les dades ciutadanes recollides per la xarxa FenoCat del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de l'observatori RitmeNatura del CREAF confirmen que a la tardor han tornat a florir molts arbres fruiters (tarongers, ametllers, pruneres, magraners...) i també altres plantes com l'arç blanc, l'esbarzer, la ginesta, l'aranyoner, l'estepa negra i un llarg i preocupant etcètera. A més, han rebrotat i florit espècies tan importants com la vinya i han produït fruit per segona vegada arbres com la perera o el cirerer.

“Les floracions i fructificacions de tardor són força més discretes que les primaverals, però requereixen una despesa energètica per part de les plantes que normalment no els serveix per a res, ja que aquestes flors i fruits deixen de ser viables quan arriba el fred. És un malbaratament de recursos que podrien necessitar la primavera següent”, afirma Ester Prat, coordinadora de l'observatori ciutadà RitmeNatura del CREAF.

Aquesta modificació dels cicles naturals de les espècies s'ha produït a gran part de Catalunya, amb una incidència especial entre les comarques de l'Empordà, Maresme, Barcelona, ​​Baix Llobregat, Vallès, Osona i Penedès, entre d'altres.

Ens quedem sense tardor?

Un altre efecte molt vistós d'aquest estiu que s'allarga és el retard dels fenòmens fenològics habituals de tardor, com el canvi de color de les fulles i la caiguda posterior. “Fa anys que observem una clara tendència a l'escurçament de les estacions de transició , és a dir, la primavera i la tardor. Aquest any hem tingut condicions climàtiques pràcticament d´estiu fins a finals d´octubre” explica Jordi Cunillera, cap de l'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). “Si fa més calor, els arbres caducifolis mantenen les fulles durant més temps i allarguen el període en què fan la fotosíntesi, de manera que canvien les condicions naturals habituals i necessiten més aigua. D'altra banda, als llocs on la sequera té un gran impacte, el dèficit hídric pot arribar a tenir més pes que l'allargament de l'estació càlida i els arbres perden les fulles com a mecanisme de defensa per no perdre més humitat” conclou Cunillera.

Les dades de l'SMC exposen que Catalunya ha viscut al setembre més càlid de les darreres dècades i un mes d'octubre que ha estat pràcticament calcat a l'any passat, quan es van batre la gran majoria dels rècords de temperatura per a aquesta època de l'any.

Barcelona desenvolupa un projecte de reconnexió amb la natura

Davant d'aquesta situació de canvis fenològics importants, l'SMC i el CREAF estan impulsant, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el projecte de ciència ciutadana 'Barcelona Reconnecta'. Aquesta iniciativa explica l'impacte del canvi climàtic sobre els cicles naturals de les espècies als habitants de la ciutat comtal, cosa que afavoreix la seva implicació en l'observació d'aquests fenòmens a través de l'observatori RitmeNatura. Des de començament d'any, el projecte ha realitzat una vintena de tallers divulgatius i ha recopilat gairebé 2.000 aportacions ciutadanes de més de 500 espècies diferents. Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de l‟Ajuntament de Barcelona a través del Pla d‟Acció per l‟Emergència Climàtica 2030.

Alhora, la xarxa FenoCat i l'observatori RitmeNatura han recopilat més de 18.000 fotografies de 3.000 espècies diferents, enviades per la ciutadania de tot Catalunya durant aquest 2023. Aquestes han permès detectar els diferents fenòmens anòmals esmentats anteriorment.

De fet, RitmeNatura està obert a la participació de tots, permetent a qualsevol persona aportar les seves fotografies de plantes i animals amb la corresponent informació fenològica (si les plantes tenen fulles, flors, fruits, etc.) a la plataforma digital iNaturalist. Qualsevol persona que vulgui aprendre com sumar-s'hi pot fer-ho a través dels tallers del projecte Barcelona Reconnecta o de la pàgina web ritmonatura.cat/participa/ .