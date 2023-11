Gat en adopció a Ànimes Abandonades

En el teixit de la societat, hi ha organitzacions que tenen un paper fonamental en la protecció dels éssers més vulnerables i desprotegits: les protectores d'animals . Aquestes entitats, impulsades per la compassió i el compromís, treballen incansablement per garantir el benestar dels animals i advocar-ne els drets. La seva tasca abasta des de la rescat i la rehabilitació fins a la promoció de la consciència pública sobre el tracte ètic cap als animals.

CatalunyaPress ha parlat amb Silvia Cantero , secretària de Ànimes Abandonades , una protectora de Cantàbria, i han tractat temes com el procés des que reben un animal fins que algú l'adopta, les dificultats que afronta en tenir tants animals a casa i el costat fosc de comprar un animal.

Com funciona una protectora? Quin és el procediment des que hi entra un animal fins que algú l'adopta?

T'explico el nostre cas particular. Quan rescatem un animal el portem al veterinari, però quan rescatem gats del carrer, cal testar-los per saber si els podem ajuntar amb la resta. Nosaltres no tenim refugi, de manera que van a casa nostra directament, on ja tenim més animals. Per tant, és un tema una mica espinós perquè necessites tenir-lo separat durant 14 dies abans que se li pugui fer la prova de la Leucèmia i de la Sida.

És complicat perquè ho has de tenir sol i molts estan desitjant formar part d'una família. Quan se'l testa i dóna negatiu en tot, se li ajunta amb altres gats per comprovar que sigui sociable i que es pot adaptar a les cases, si té algun tipus de patologia se li va donant el tractament fins que se li doni l'alta, se'ls posa el xip, se'ls vacuna i se'ls castra en el moment que el veterinari dóna el vistiplau.

Finalment, se'ls difon per les xarxes socials amb vídeos i fotos. Quan rebem sol·licituds per adoptar l'animal, fem una mena de qüestionari i els comentem les nostres condicions. D'entre aquestes famílies que es postulen, escollim la que entenem que serà més compatible amb el caràcter de l'animal.

És veterinari extern o forma part de l'associació?

Tenim veterinaris de confiança. Tenim els telèfons personals i ens fan preus especials perquè portem molts animals a la setmana. Són part de la família, els consultem coses i ens ajudem mútuament.

Quant es triga de mitjana a donar sortida a un animal?

Hem rescatat dos gats d'una gossera fa poc i s'han adoptat tots dos en qüestió de 15 dies. Els nadons s'adopten abans, els negres i els adults són els que costa més que surtin. En el cas dels gossos i els conills, tenen menys traves a l'hora de ser adoptats d'adults. Els gats, pel seu caràcter o pels falsos mites al voltant, costa més de ser adoptats quan creixen.

La gent pensa que els gats són esquerps i de vegades és perquè al carrer han patit molt. Quan han d'entrar a una casa on hi ha sons, olors i persones que no coneixen, jo moltes vegades ho comparo amb l'adopció d'un nen maltractat. És normal que el nen al principi tingui por i es comporti de manera poc comuna, i amb els animals passa igual. Un cop els dónes el vot de confiança, és molt rar que surti malament.

Un dels sorteigs d'Ànimes Abandonades

Quantes cases d'adopció sou a aquesta protectora?

Durant molt de temps hem estat la meva sol. La gent té recel a oferir-se, però ara mateix som cinc cases d'acollida, tot i que segueix sent insuficient. A Cantàbria estem a anys llum, però seguim lluitant. No tenim ni local ni res.

Què sentiu quan veieu que hi ha animals que al final ningú no es queda?

És una impotència i dolor molt gran. La meva associació tracta amb animals que no tenen res ni ningú, és a dir, amb colònies del carrer als quals apliquem tot el procés inicial que hem comentat. Aquí plou molt i fa molt de fred, i quan arriba l'hivern i veus que alguns es posen dolents, alguns que són ancians sense dents, jo arribo moltes vegades a casa plorant. És horrible i t'adones que la gent que té poder ajudar són els que no fan res i et posen traves. Moltes vegades fins i tot has de lluitar contra els veïns. Arribes a emmalaltir físicament i psicològicament quan veus que se t'escapen vides perquè ets incapaç d'abastar-ho tot al teu voltant i no reps ajuda enlloc.

Què opineu de la compra d'animals?

Opinem el mateix que amb la compra de nens o compra d'òrgans. Allò que fàcilment s'aconsegueix, fàcilment es desfeta. És un debat moral, i jo poso l'exemple que si compres un nen, després no ho valores tant. Quan compres i vens, ho veus com a objectes, no com a éssers sentints. Si compres un gos, estàs traient l'oportunitat a un gos del carrer que ja va néixer . Les persones que es lucren de vendre animals, els solen tenir en males condicions perquè necessiten rendibilitzar-ho tot. On hi ha diners, hi ha màfia.

Com es convenç una persona que vol una raça específica que no compri un animal i l'adopti?

És molt trist comprar quan hi ha tants animals meravellosos que estan esperant i que moriran sense haver conegut la calor d'una família . Quan vols un animal de companyia, el que és estètic és absurd. Estem tan condicionats per la llei de l'estètica que ens imposa el sistema que ja l'estem dirigint cap als animals.

Un animal t'estimarà sempre i et donarà tot el que necessites, per què has de mirar el físic?

Gatoalamesbandonades2

D'on vénen els ingressos de la protectora per poder cobrir les necessitats dels animals fins que els adopten?

Nosaltres tenim un Teaming on hi ha gent que ens dona un euro al mes, però la presidenta de l'associació també crea coses que venem a mercats ambulants o per mitjà de xarxes socials. Hi ha persones que col·laboren econòmicament i ens ajuden, fem sorteigs, etc. Una protectora no és sostenible perquè quan rescatem un animal, cal donar-los les vacunes, la castració, alimentar-les, les despeses veterinàries si tenen algun problema de salut... En un gos o gat se't van 500 o 600 euros, fàcilment.

Tot el que traiem de les nostres xarxes socials va directe per a la cura dels animals, i hi ha vegades que ens conviden a llocs on podem recollir pinso, però si algú munta una protectora pensant que això és un negoci, ja li asseguro que es va a la fallida.

Trobeu a faltar més ajuda per part dels governs?

Absolutament. Sobretot perquè la llei diu que els responsables civils i subsidiaris dels animals són els ajuntaments i ni tan sols compleixen la llei de benestar animal que van treure . Al nostre poble, Torrelavega, treuen una subvenció que costa molt arribar a tots els papers que demanen, perquè et donin unes escombraries. En canvi, a la nova llei es diu que els ajuntaments s'han de fer càrrec del mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn). Hi ha ajuntaments o ciutats com Santander que no ho fan.

El que trobo a faltar és que no siguin més durs amb els ajuntaments que no ho fan, i que després el Govern d'Espanya no fiqui més diners per a ajudes als animals.

Com va dir Mahatma Gandhi : "tu pots mirar l'evolució d'una societat veient com tracten els animals". Aleshores, a Espanya, ia Cantàbria especialment, estem suspesos amb escreix.