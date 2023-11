La petició s'ha fet pública a la plaça del Rei de Barcelona. Foto: Europa Press

Representants d'unes 200 entitats s'han concentrat aquest 29 de novembre a la Plaça del Rei de Barcelona per demanar al Govern d'Espanya que aturi el comerç d'armes amb Israel . " Estem exportant genocidi ", ha afirmat la periodista i investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau , Nora Miralles.

Així s'ha pronunciat juntament amb la presidenta del Consell Català de Foment de la Pau i exdiputada de la CUP al Parlament, Gabriela Serra, en una roda de premsa a les escales de la plaça del Rei, envoltades de sacs de roba blancs que simbolitzaven les persones mortes les darreres setmanes a la Franja de Gaza.

Serra ha sostingut que les armes i míssils que estan caient sobre la població palestina "potser no porten una etiqueta que digui Made in Spain , però sí que porten components, alguns elaborats i comprats a la indústria espanyola, i comprats amb diners que el Govern paga quan compra armament especial a la indústria armamentística" israeliana.

El portaveu de la Comunitat Palestina de Catalunya, Salah Jamal, ha qualificat de positius els "indicis de canvi" del Govern espanyol i belga, que es van mostrar partidaris la setmana passada de reconèixer Palestina com a Estat.

"FETS TANGIBLES"



"El que volem no són només declaracions, el que volem són fets tangibles. Sobretot l'embargament del negoci d'armes amb l'Estat d'Israel", ha reclamat Jamal, que ha matisat que un embargament significa no vendre i sobretot no comprar la indústria armamentística dIsrael.

Miralles també ha criticat que des del 2005 les relacions comercials militars entre Espanya i Israel "han donat lloc a gairebé 29 milions d'euros en exportacions i 136 milions d'euros en autoritzacions, que potser ni tan sols no han arribat a l'Estat d'Israel", i ha lamentat que aquest flux de comerç no va parar a l'escalada del conflicte a Gaza el 2008.

També ha titllat d'"incoherent" el gest del president del Govern, Pedro Sánchez, a favor del reconeixement de Palestina com a Estat durant la visita a Israel, Gaza i Egipte, ja que no ha anat acompanyat de cap mesura per aturar l'exportació d'armes , segons ella.

PARTITS I SINDICATS



A l'acte per presentar aquesta iniciativa hi han estat presents els diputats d'ERC al Parlament Mònica Palacín i Adrià Guevara; el diputat de la CUP Carles Riera i l'exdiputat cupaire David Fernàndez, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; la diputada dels comuns Susanna Segòvia i les regidores de BComú Janet Sanz i Jess González.

El representant d'UGT Catalunya Carlos de Pablo ha assegurat que fa unes setmanes van demanar al Govern el cessament de les relacions comercials entre Espanya i Israel, “amb la indústria armamentística i qualsevol mitjà de producció que contribueixi o formi part de la cadena de valor de la indústria armamentística".

La representant de Relacions internacionals sindicals de CC.OO. de Catalunya, Amanda Alonso, ha assegurat que "els mateixos sindicats palestins" els han demanat reclamar l'embargament d'armes, i ha recordat que es realitzaran concentracions de suport al poble palestí aquest dimecres al matí davant de les seus de CC.OO., ajuntaments i empreses en suport al poble palestí.