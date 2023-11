Una imatge del judici, que s?ha suspès, sense Cavallé. Foto: Europa press

La jutgessa del Jutjat Penal 1 de Barcelona ha emès una ordre de cerca, captura i presó preventiva per a Albert Cavallé, també conegut com l' estafador de l'amor. Aquesta mesura va ser presa després que l'acusat no es presentés al judici programat per al dimecres 29 de novembre, relacionat amb un presumpte delicte d'estafa continuada.

A la interlocutòria judicial, consultada per Europa Press, es detalla que la data del judici oral va ser fixada per al 31 de maig d'aquest any. Durant aquest temps, es va intentar contactar amb l'advocat de Cavallé, que va manifestar la disposició per rebre la citació judicial en representació del seu client. S'enfronta a acusacions d'estafa per part de diverses dones, a qui va conèixer a través d'una aplicació de cites i va mantenir relacions sentimentals.

L'absència de l'acusat va provocar la suspensió del judici, especialment a causa de la pena sol·licitada pel Ministeri Fiscal, que supera els 2 anys de presó. Davant d'aquesta situació, la jutgessa ha pres la decisió d'emetre una ordre de cerca i captura, així com d'ingrés a presó provisional per assegurar la compareixença de l'imputat en instàncies judicials futures.



JUSTIFICACIÓ A LA SEVA INCOMPARECÈNCIA



Aleshores, Fiscalia va interessar la mesura cautelar de cerca i captura i ingrés a la presó per garantir la seva presència al judici, encara que la defensa es va oposar i va manifestar que aportaria una justificació a la seva incompareixença.

Cavallé va justificar la incompareixença i es va acordar tornar a citar aquest dimecres 29 (comstat la recepció de la citació amb el seu nom, firma i DNI), però no s'ha presentat.

"De la interlocutòria d'obertura de judici oral es desprèn l'existència d'indicis criminals suficients sobre l'autoria dels fets que se li acusen", ha explicat la jutgessa.

A més, ha assenyalat que "resulta imprescindible la presència de l'acusat al judici" i, com no ha comparegut en els últims assenyalaments, es procedeix a acordar la mesura cautelar de cerca, captura i ingrés a la presó provisional, ja que hi pot haver risc de fugida.