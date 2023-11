Supòsits chemtrails - UNSPLLASH

Des de fa més de dues dècades, una teoria conspirativa ha guanyat terreny a la ment de moltes persones preocupades pel medi ambient i la salut humana: els chemtrails . Es refereixen a les esteles de condensació deixades per avions, que alguns sostenen no són simplement rastres de vapor d'aigua, sinó una nebulosa de productes químics tòxics deliberadament dispersats a l'atmosfera. Tot i que la comunitat científica ha desacreditat aquestes afirmacions, les teories conspiratives sobre els chemtrails persisteixen i segueixen sent objecte d'intensos debats, fins i tot a les xarxes.

Aquest ha estat el cas de Susana Gil, de València, que ha enviat un missatge a l'oficina de l'Agència Estatal de Meteorologia ( Aemet ) d'aquesta regió queixant-se que estan fumigant el cel.

"Estem fins als nassos de veure dia sí i dia també fumigar el cel" , afirma Susana dirigint-se a l'Aemet a través de la xarxa social X -abans coneguda com a Twitter-.

Anticipant-se a la resposta més òbvia, la usuària demana a l'Aemet que no parli "de gel en suspensió". "No hi ha qui s'empassi això tret que siguis un descerebrat", continua.

L'Aemet ha estat contundent en la seva resposta, donant-li un 'zasca' que ja acumula més de 7.000 'm'agrada': "Hola Susana, lamentem decebre't, però és aigua" , ha afirmat l'agència, aportant informació que desmenteix aquesta conspiració.

ON NEIX LA TEORIA CONSPIRATIVA?

La preocupació pels chemtrails va començar a principis de la dècada de 1990, coincidint amb la proliferació de vols aeris i el consegüent augment en la visibilitat de les esteles de condensació. A mesura que les imatges es van tornar més comunes a la vida diària, alguns individus van començar a especular sobre la veritable naturalesa d'aquests rastres al cel.

Les teories conspiratives suggereixen que els chemtrails són, de fet, una forma de geoenginyeria clandestina. Afirmen que governs o organitzacions secretes estan utilitzant avions per alliberar substàncies químiques a l'atmosfera amb fins ocults, com el control del clima, la manipulació de la salut pública o fins i tot la modificació del comportament humà.

LA RESPOSTA CIENTÍFICA: CHEMTRAILS VS. CONTRAILS

L'explicació científica darrere de les esteles de condensació, conegudes com a contrails, és relativament simple. Es formen quan el vapor daigua expulsat pels motors dels avions es condensa en petites partícules de gel a altituds elevades i baixes temperatures. Aquests rastres són essencialment núvols artificials que desapareixen ràpidament a causa de factors climàtics, com ara la humitat i la temperatura.

Tanmateix, les teories conspiratives sostenen que hi ha una diferència clau entre chemtrails i contrails . Afirmen que els chemtrails persisteixen durant períodes molt més llargs, s'expandeixen per cobrir grans àrees i contenen substàncies químiques perjudicials. L'evidència científica, però, desmenteix aquestes afirmacions. Estudis exhaustius de les substàncies suposadament trobades en chemtrails han revelat que són consistents amb els compostos químics presents en contrails normals.

MOTIVACIONS DARRERE DE LA CONSPIRACIÓ

Entendre per què algunes persones creuen en aquestes teories és fonamental per abordar el fenomen. En molts casos, les teories conspiratives sobre chemtrails estan arrelades en la desconfiança envers el govern i les institucions. La sensació de manca de control sobre esdeveniments importants, com ara el canvi climàtic o la qualitat de l'aire, pot portar a la cerca d'explicacions simplistes que donin un sentit de comprensió i control.

A més, la complexitat de la ciència darrere dels contrails pot resultar aclaparadora per a algunes persones , cosa que porta a l'acceptació d'explicacions més simples i emocionalment satisfactòries, encara que no tinguin base científica sòlida.