@EP

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha anunciat aquest dimecres que la nova convocatòria d'accés a Bombers sortirà "les properes setmanes" i s'ampliarà de 250 a 300 places.

Ho ha dit a l'acte de graduació de la 24a promoció del curs de formació bàsica per a bomberes i bombers de l' Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Segons informa el Govern en un comunicat, la Conselleria ha aplicat una reserva de places per a dones del 40% per a les convocatòries , i aquest any s'han graduat un total de 250 alumnes, 11 dels quals són dones.

Elena ha dit que "no hi pot haver només un 2% de bomberes, i s'està revertint", i ha afegit, en les seves paraules, que la feminització no té fre.

MISSATGE DE TRANQUIL·LITAT



Ha destacat que els 250 nous professionals són "el que necessita el país", i traslladat un missatge de tranquil·litat i confiança pel que fa a --textualment-- afrontar el canvi climàtic i la sequera persistent.

La directora de l'ISPC, Marta Roca, també s'ha dirigit als graduats: "Podeu estar molt orgullosos de ser mereixedors de l'uniforme que avui porteu, però recordeu que també assumiu una gran responsabilitat".