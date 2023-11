El conseller Mascort acompanyant del President d'Aigües de Barcelona, Ángel Simon ha explicat que les obres que està realitzant Aigües de Barcelona amb el suport de la Generalitat a l’EATP Besòs per recuperar el recurs del Rec Comtal per a l’abastament estan seguint el seu curs/ Foto: Generalitat de Catalunya

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, ha visitat les instal·lacions de l’Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) Besòs i s’ha reunit amb el president d’Aigües de Barcelona, Àngel Simón, i altres alts càrrecs d’Agbar. Aquestes trobades s’emmarquen dins del calendari de reunions que el conseller ha mantingut amb diversos operadors responsables de la distribució de l’aigua en alta i entitats municipals i supramunicipals per abordar conjuntament l’actual situació de sequera.

El conseller ha explicitat la necessitat de sumar esforços i fer seguiment conjuntament amb els operadors que gestionen el cicle de l’aigua a l’actual situació de sequera. “Avui ens hem reunit amb el principal operador del país per fer seguiment de cada una de les actuacions planejades a fi de fer front a aquesta sequera persistent, veure en quin punt som i com evolucionen”, ha declarat Mascort.

El conseller ha explicat que les obres que està realitzant Aigües de Barcelona amb el suport de la Generalitat a l’EATP Besòs per recuperar el recurs del Rec Comtal per a l’abastament estan seguint el seu curs i es preveu que aquest mes s’acabi la primera fase dels treballs i a l’estiu estiguin finalitzats. “També s’estan fent actuacions a Sant Joan Despí i a Sant Feliu de Llobregat, entre d’altres, que sumen pràcticament 100 M€ per assegurar el recurs que tenim amb les condicions actuals de tan poca aigua en els embassaments i en els rius”, ha afirmat Mascort.

cal recordar que la Generalitat preveu invertir en el marc del Pla de gestió de l’aigua de les conques internes 2.400 milions d’euros fins a l’any 2027./ Foto: Generalitat

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha explicat que totes aquestes actuacions han de servir “perquè l’aigua que ja tenim tingui la qualitat necessària per poder-la utilitzar i, en altres casos, per tenir més recursos i dotar de més resistència el conjunt del sistema”. “No es tracta d’actuacions conjunturals per un moment determinat, sinó que es tracta d’actuacions que asseguren la resistència de tot el sistema”, ha declarat el conseller Mascort.

En aquest sentit, cal recordar que la Generalitat preveu invertir en el marc del Pla de gestió de l’aigua de les conques internes 2.400 milions d’euros fins a l’any 2027. Entre els treballs previstos, hi ha la modernització de l’ETAP del Ter, que precisament s’han licitat aquesta setmana, o la construcció de dues noves plantes potabilitzadores en el tram final del Besòs amb l’objectiu de mobilitzar nous recursos hídrics. Concretament, en l’àmbit del riu al seu pas per Montcada i Reixac i entre Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, als àmbits de Mas Rampinyo i de Bon Pastor, respectivament.

Aigües de Barcelona ha manifestat la necessitat de continuar treballant de manera coordinada amb la Generalitat i la resta d’administracions per garantir el subministrament d’aigua per a tots els usos.

L'empresa a banda de les obres a l’ETAP del Besòs, també preveu altres mesures com ara l’enviament d’aigua regenerada des de la depuradora del Baix Llobregat aigües amunt del riu fins a Molins de Rei per reutilitzar-la com a aigua prepotable, la posada en marxa de la potabilitzadora de la Llagosta, la utilització d’aigua regenerada per a usos agrícoles i urbans, com ara la neteja de carrers i el reg de zones verdes, o la recuperació i aprofitament de pous, entre d’altres.