La seu de la COP28, l'exuberant ExpoCity de Dubai. Foto: Visit Dubai

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 2023, coneguda com a COP28, es posa en marxa a Dubai aquest dijous 30 de novembre. Aquesta cita, que es repeteix anualment des de fa gairebé tres dècades, tindrà com a epicentre l' Expo City d'aquesta megaurb dels Emirats Àrabs Units, amb la pregunta que tothom es fa davant de cites d'aquesta envergadura: es prendran (i aplicaran) les mesures per frenar el canvi climàtic?

Experts de tot el món (i també responsables polítics, com a caps d'estat i de govern de tot el planeta) abordaran la situació i donaran les seves 'receptes' en diverses sessions i jornades que s'allargaran fins dimarts que ve 12 de desembre.

Fins i tot s'esperava l'assistència del Papa Francesc... encara que el pontífex va anunciar dijous passat 29, a la jornada prèvia a l'arrencada de la cita, que el seu estat de salut, que ja el va obligar a cancel·lar alguns dels compromisos que tenia durant aquest any.

De fet, la cimera del 2023 arriba amb l' expectativa de ser "important", encara que com sol passar en aquest tipus de cites, sembla complicat arribar a un acord que deixi a tothom content. Els motius? La situació geopolítica i els interessos econòmics darrere de cadascun dels països.

ELS PUNTS A DEBATRE

Els Unió dels Emirats Àrabs són un dels principals productors de petroli del món... encara que recentment, igual que han fet altres països de l'Orient Mitjà, han intentat progressar en el desplegament de tecnologies renovables, fins al punt de tenir una de les més grans plantes fotovoltaiques del planeta.

Així, es considera que aquesta cita és la més important per al planeta des de la celebrada a París el 2015, quan 192 dels assistents es van comprometre a reduir emissions per limitar l'augment de la temperatura mundial, de manera que l'anàlisi del que es està fent sobre això serà una de les qüestions que es tractaran.

Deixar de fer servir combustibles fòssils serà un altre dels grans punts calents; és un dels grans objectius dels darrers cims del clima i passen els cims i no s'aconsegueix assolir un acord per dibuixar l'estratègia per fer-ho.

També es podria abordar una altra reivindicació històrica, en aquest cas dels països en desenvolupament: crear un fons de pèrdues i danys.

CONCLUSIONS DE LA COP27

Com és habitual, a la COP28 es revisaran les conclusions amb què es va tancar la cimera de l'any passat, que es va celebrar a Egipte.

Quan va acabar, a principis de desembre de 2022, els assistents van pactar:

Establir un fons específic per a pèrdues i danys (a petició dels països en vies de desenvolupament), perquè els que més contaminin siguin els que més paguin;

Seguir amb la intenció clara de limitar l'escalfament a 1,5 graus centígrads;

Exigir responsabilitats a empreses i institucions que incompleixin amb les normatives;

Mobilitzar més ajuda financera per als països en vies de desenvolupament;