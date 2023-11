Una dona amb un paraigua es protegeix de la pluja. Foto: Europa Press

El vent, la pluja i les tempestes posen en risc aquest dijous 30 de novembre una desena de províncies de la Península i les Canàries a causa del pas de diversos fronts , segons la previsió de l' Agència Estatal de Meterologia (AEMET) .

A Andalusia, Almeria estarà en risc per onatge i vent i Huelva per vent. A Aragó, Osca té avís activat per pluja i Terol per vent. A Castella i Lleó, Àvila i Salamanca estan en risc per vent i pluja i Albacete, Guadalajara i Toledo, a Castella-la Manxa, per vent.

A Catalunya, les pluges afectaran Lleida i Extremadura Càceres per vent i precipitacions. També a Galícia, la Corunya i Lugo per onatge. A les Canàries, els avisos per pluges i tempestes afecten Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro, i Tenerife.

Durant aquesta jornada, la Península estarà sota circulació atlàntica amb pas de diversos fronts, amb cels ennuvolats o coberts i precipitacions generalitzades que s'aniran estenent de nord-oest a sud-est pels vessants atlàntic i cantàbric, vall de l'Ebre i nord-est. Amb menor probabilitat i intensitat, poden afectar el terç sud-est, sense esperar-se a l'extrem sud-est ni a les Balears. Poden ser localment persistents als Pirineus i oest del sistema Central.

A la tarda tendirà a obrir-se clars al terç nord-oest peninsular i, al final del dia, tornarà a ennuvolar-se l'extrem nord-oest, reprenent-se les precipitacions a Galícia. Seran en forma de neu a muntanyes de l'extrem nord. A les Canàries, amb entrada d'un altre front, cels ennuvolats, precipitacions i tempestes estenent-se d'oest a est, localment forts a les illes occidentals.

També hi haurà probables boires i boires frontals als principals sistemes de muntanya, que poden ser persistents a l'est de l'altiplà Sud i nord d'Andalusia.

Pel que fa a la cota de neu, als Pirineus per sobre de 2000 metres baixant a 1400/2000 metres, a la Cantàbrica 1600/2000 metres baixant a 1000/1400 metres ia la resta de sistemes muntanyencs de la meitat nord 1400/1800 metres , encara que amb probabilitat de neu molt baixa.

Les temperatures tendeixen a augmentar a la meitat sud-est, mentre que baixen acusadament pel nord-oest , amb descensos notables de les mínimes a l'interior nord-oest. Sense grans canvis a la resta. Es donaran gelades a muntanyes de la meitat nord, més intenses als Pirineus.

Predominaran vents de components oest i sud a la Península i Balears , amb possibles intervals forts al litoral cantàbric, Alborán litorals sud-est i Balears. Ratxes molt fortes a muntanya del centre i meitat oriental peninsular ia les Balears. A les Canàries bufarà vent del sud-est i sud rolant a sud-oest amb cops forts.