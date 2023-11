La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, mitjançant l' Agència Catalana del Consum , ha sancionat 18 companyies aèries amb un import global de 706.808 euros en els darrers tres anys (2021, 2022 i 2023), principalment per perjudicis econòmics als consumidors i inspeccions.

Arxiu - Avió enlairant-se de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Aquestes són algunes de les dades que ha fet conèixer aquest dijous el director de l'Agència, Albert Melià , en declaracions als periodistes a l'Aeroport de Barcelona amb la subdirectora d'Atenció i Formació, Marta Rovira.

Melià ha subratllat que amb aquestes actuacions "el Govern vol vetllar per garantir els drets dels consumidors a l'hora de volar, un servei considerat bàsic, que en els darrers anys amb la irrupció de les companyies 'low cost' ha experimentat un creixement exponencial ".

Des del 2021 fins ara, la inspecció de Consum ha realitzat 246 actuacions inspectores al sector del transport aeri i ha obert 32 expedients sancionadors, dels quals 30 ja s'han resolt amb sanció.

Els motius principals de les sancions són l'existència de pràctiques comercials deslleials, amb perjudici econòmic per als consumidors, així com la negativa o la resistència a subministrar dades a la inspecció de consum.

Altres infraccions tenen a veure amb la inclusió als contractes de clàusules que limiten els drets dels consumidors, i per tant abusives, o amb incompliments quant als serveis d'atenció a la clientela.

RECLAMACIONS



Pel que fa a les reclamacions en aquest mateix període, Consum ha gestionat 4.781 relacionades amb incidències en vols, 2.938 de les quals (61,45%) s'han pogut resoldre amb mediació.

Un total de 1.352 reclamacions s'han hagut d'arxivar perquè les companyies aèries no han acceptat la mediació.

Vueling és la companyia amb més reclamacions (1.384), seguida de Ryanair (1.115), Iberia (251), TAP Air Portugal (144), Easyjet (110) i Norwegian (101).

Fonts de Vueling han destacat que són també "la companyia líder" a l'Aeroport de Barcelona (amb una quota de mercat del 41%), on precisament des del 2021 han transportat més de 43 milions de passatgers, per la qual cosa les reclamacions suposen un 0,003%.

Del 29 de novembre al 12 de desembre, l'Agència Catalana del Consum ha engegat la campanya informativa 'No et deixis els teus drets a terra' (No et deixis els teus drets a terra).