Google porta avisant des del maig que els comptes que estiguin sense ús des de fa almenys dos anys s'eliminaran a partir de l'1 de desembre, una neteja que es pot evitar només iniciar sessió abans d'aquest divendres.



App de Gmail - EP

Els comptes sense ús tenen "almenys deu vegades menys probabilitats que els comptes actius de tenir configurada la verificació en dos passos" , la qual cosa significa que les mesures de seguretat són inferiors, un estat que els fa més propenses a patir un 'hackeig' o ser objectiu d'un ciberatac.



Per evitar que aquests comptes es vegin compromesos, Google va anunciar al maig una actualització de les seves polítiques d'ús amb l'objectiu de netejar el servei de comptes inactius, que va establir com aquells que no han registrat un inici de sessió en els darrers dos anys.



A l'agost va confirmar que aquesta acció s'iniciaria l'1 de desembre, aquest divendres, data que ha recordat les últimes setmanes als usuaris de comptes sense ús candidats a desaparèixer després d'aquesta data, per donar-los l'oportunitat de salvar-los de la neteja al darrer moment.



I és que evitar que Google les elimini és tan simple com iniciar sessió almenys una vegada cada dos anys. Un cop iniciada la sessió, accions com llegir o enviar un correu electrònic, utilitzar Google Drive, veure un vídeo de YouTube, compartir una foto, descarregar una aplicació, fer una cerca a Google o iniciar sessió en un servei de tercers, ajuden a mantenir l'estat de 'compte actiu'.



Tot i això, Google ha matisat que aquesta neteja de comptes inactius es limita a les d'usuari, sense que afecti les professionals ni aquelles "amb canals, vídeos o comentaris de YouTube", ni les que tinguin una targeta regal amb saldo o una aplicació publicada en una botiga d''apps' com Play Store.