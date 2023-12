Els celíacs no poden menjar pa o aliments que continguin gluten. Foto: Europa Press

Les dades més recents diuen que 1 de cada 100 persones a Catalunya és celíaca, és a dir, té una intolerància permanent al gluten. I alguns d'ells són adolescents, una etapa de la vida delicada en el desenvolupament personal, cosa que ha portat a l’Associació Celíacs de Catalunya a alertar sobre els riscos psicosocials que corren els infants que pateixen celiaquia quan arriba l'adolescència a causa de l’exclusió, incomprensió i, a vegades, fins i tot soledat i aïllament que els pot arribar a comportar el fet d’haver de seguir una dieta sense gluten a l’hora de sortir i compartir celebracions amb els seus amics.

El tema va ser un dels leimotiv del VII Simposi sobre Celiaquia i Dieta sense gluten, celebrat el passat 25 de novembre a Barcelona, en la qual també es van compartir els resultats dels darrers estudis relacionats amb la celiaquia.

"ÉS UN PAL SOPAR AMB MI"

L'entitat ha compartit el testimoni de tres joves que expliquen com, el fet de ser celíacs, altera la 'normalitat' de la seva vida.

Una noia confessa, amb tristor, que els seus amics diuen que és un pal anar a sopar amb ella, perquè triga molt a demanar; un altre adolescent admet que ara té parella i que "no està segur de poder fer-li petons segons el que ella hagi menjat", mentre que un tercer jove assegura sentir ràbia "perquè no puc menjar una pizza o una hamburguesa, com els meus amics, quan sortim al vespre".

NECESSITATS ESPECIALS

La celiaquia és una malaltia genètica de base autoimmune induïda per la ingesta de gluten, un component molt present en la dieta mediterrània que danya l’intestí de les persones afectades i afecta greument la seva salut.

Per això, no només s'ha d’evitar el seu consum directe, sinó que els celíacs han de cuinar i elaborar els plats que mengen de forma estricta per no córrer cap risc. I és que podrien arriscar-se a patir cefalees, problemes de creixement, osteoporosi, dany hepàtic o fins i tot càncer, més enllà de l'afectació a l'estómac.

ACOMPANYAMENT FAMILIAR I DETECCIÓ

Aleshores... què poden fer les famílies amb fills o filles amb celiquia? La psicòloga Gentzane Carbajo considera que l'acompanyament és la clau. "Si hem acompanyat , hem educat, hem generat un vincle i els nostres fills i filles troben en nosaltres una xarxa de protecció, les situacions que l’adolescència i la celiaquia poden generar, tindran menor impacte emocional", detalla.

Per altra banda, l'associació assegura que, encara avui, hi ha un enorme infradiagnòstic de la celiaquia, xifrant-lo en un 75%. Per tal de posar-hi solució, demanen que les autoritats sanitàries de l'Estat espanyol implementin una mesura impulsada recentment a Itàlia, que farà proves de detecció de celiaquia a la població pediàtrica i adolescent, el cost del qual serà costejat per la sanitat pública.

José Molina, president de l'entitat, considera que "Itàlia marca l'estàndard que hauríem de seguir la resta de països europeus" i apunta que cal lluitar per aconseguir "un diagnòstic i tractament precoç de la malaltia celíaca, evitant complicacions més greus per la salut a llarg termini".