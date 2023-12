Albares, en un acte recent. Foto: Europa Press

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha remès un document als ambaixadors d'Espanya a tots els països de la UE amb els arguments que han d'esgrimir en aquestes capitals per demanar el suport de cara al fet que reconegui l' oficialitat de català, èuscar i gallec.

El text, segons han indicat des d'aquestes ambaixades a Europa Press, enumera tots els motius de per què la inclusió de les 3 llengües cooficials en el règim lingüístic de la UE, com va demanar el Govern l'agost passat, no asseuria cap precedent i recalca la voluntat d'Espanya d'assumir el cost que això pugui suposar.

Albares reconeix als ambaixadors que entre els socis comunitaris hi ha "dubtes" sobre la possibilitat que si es dóna llum verda a català, èuscar i gallec pogués "generar un precedent per a altres llengües regionals" que es parlen als estats membres.

Per resoldre-les, recorda que la proposta inicial d'agost ha estat millorada, amb la inclusió d'un annex en què s'exposa al detall l'”especificitat del cas espanyol” per justificar així l'aval dels Vint-i-set i es fixen una sèrie de condicions que "cap llengua diferent del català, el basc i el gallec compleix avui".

REQUISITS A COMPLIR



En concret, es planteja que la llengua sigui originària d'un Estat membre, cosa que exclouria, per exemple, el rus que es parla en alguns països, i que compti amb reconeixement constitució en aquest Estat.

Així mateix, per poder aconseguir l'oficialitat a la UE, la llengua en qüestió ha de ser de treball al Parlament nacional, cosa que ara ja compleixen català, èuscar i gallec al Congrés i al Senat.

També s'ha de complir el requisit d'haver-se utilitzat durant més de 10 anys a les institucions europees en base a acords administratius entre aquestes i l'Estat membre, cosa que ja passa amb les tres llengües cooficials, i que els tractats de la UE s'hagin fet traduït a aquesta llengua i se n'hagi dipositat una còpia certificada als arxius del Consell.

Finalment, el Govern planteja que l'Estat membre que sol·liciti la inclusió al reglament lingüístic de la UE d'una llengua s'ha de comprometre a assumir tots els costos que se'n deriven, com ja ha fet Espanya.

En relació amb aquesta qüestió, el ministre explica als ambaixadors que el Govern està esperant rebre l'informe sol·licitat a la Comissió Europea sobre l'estimació de costos.

Amb tot, deixa clar que ja que Espanya està disposada a assumir-ho, “l'informe seria a efectes de posterior implementació”. El Govern espanyol no ha volgut donar en cap moment una estimació concreta, més enllà d'assegurar que seria una xifra "assumible" per les arques de l'Estat.

L'ASSUMPTE S'ABORDARÀ DE NOU EL 12 DE DESEMBRE



Atès que la proposta espanyola ha estat inclòs com un punt del dia al Consell d'Afers Generals (CAG) del 12 de desembre, tal com han confirmat a Europa Press fonts de la presidència espanyola del Consell de la UE, Albares vol que els ambaixadors als estats membres li facin saber el "resultat de les seves gestions" per aconseguir el suport abans del 6 de desembre.

Aquesta serà l'última ocasió en què el Govern podrà portar l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec al Consell, ja que el 31 de desembre vinent abandonarà la presidència rotatòria, que passarà a ostentar Bèlgica.

Perquè català, èuscar i gallec se sumin a les 24 llengües oficials que hi ha a la UE cal la unanimitat dels Vint-i-set. El Govern ha insistit en tot moment que cap soci s'ha oposat rotundament a la petició espanyola, però han estat diversos els que han plantejat dubtes sobre les conseqüències que un pas d'aquesta mena podria tenir.