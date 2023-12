Alarcón i Martínez. Foto: X (@AfectatsBBS)

Robert Martínez i María José Alarcón, dos dels membres de l'Organització Afectats per BBS Serveis, han denunciat que els han tret "sense notificar-ho i sense explicacions" la prestació de l' Ingrés Mínim Vital que percebien com a unitat familiar.

Alarcón té una discapacitat del 65% i era beneficiària d'aquesta ajuda de la Seguretat Social. "La relació amb l'administració és una catàstrofe", assegura a Catalunya Press, explicant que "sense donar cap explicació han deixat d'abonar-la", de manera que aquest mes el seu únic ingrés ha estat "el complement de la Renda Garantida ".

La denunciant apunta que ha aconseguit parlar per telèfon amb la Seguretat Social, i que li han preguntat si ha rebut alguna herència, si ha aconseguit feina o si té algun altre ingrés, cosa que nega. " El problema és que no ho comuniquen ia més ara tot són traves", lamenta.

De fet, apunta que ha aconseguit una cita telefònica per al 28 de desembre, però que "barallarà per aconseguir una presencial abans". “No he percebut la de novembre i pinta que tampoc cobraré la de desembre”, afegeix, apuntant que pot tenir problemes per arribar a final de mes en unes dates que són significatives per a tots.

Alarcón creu que "igual que ens ha passat a nosaltres haurà passat a més gent" i assegura que seguirà fent soroll perquè la situació torni a ser l'anterior al mes passat. "Són els nostres drets", conclou.