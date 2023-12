La publicació ja està disponible als supermercats. Foto: Mercadona

Mercadona ha anunciat el naixement de la seva nova revista de Nadal, ja disponible a totes les botigues (amb exemplars limitats) i en versió digital, ja que és possible d’accedir-ne al contingut a través del web de Mercadona i dels codis QR ubicats a les caixes dels supermercats.

La novetat és que es fusionen en una única publicació les 2 revistes que la companyia publicava tradicionalment aquestes dates: la de receptes i la de perfumeria. També s’hi afegeix nou contingut d'interès i utilitat. D’aquesta manera, El Nadal de Mercadona 2023, títol de la nova revista, ofereix una solució molt més pràctica.

Es tracta d’una revista que neix "de les necessitats del client" i inclou els continguts de sempre (receptes especials, idees per regalar, trucs i consells per sorprendre aquestes dates) i altres de nous: idees de salses i guarnicions, com preparar fustes d'embotits o patés, com fer un tast de formatges, maridatge de vins i còctels, idees per decorar la taula, opcions ja preparades, videoreceptes i molts més consells de gran utilitat.

Els clients també podran consultar a la nova revista quins productes es recuperen a l'assortiment d’aquestes dates i quines novetats arribaran als lineals.