Els comissaris Estela i Sallent. Foto: Europa Press

Comandaments de Mossos han assegurat aquest divendres 1 de desembre al Parlament de Catalunya que necessiten programes com Pegasus i Candiru per investigar delictes criminals com el terrorisme i el crim organitzat.

Ho han dit el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent; l'excomissari en cap Josep Maria Estela; el cap de la Comissaria General de Recerca, Ramón Chacón, i el cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández durant la comissió que investiga l'espionatge amb els programes Pegasus i Candiru.

Sallent ha assegurat que qualsevol intervenció telefònica "sempre" la fan sota autoritat i control judicial, i ha garantit que l'ús de Pegasus per part dels Mossos d'Esquadra només es plantejaria sota la condició d'auditoria i traçabilitat, segons les paraules.

"És una tecnologia que estudiem i valorem, però ja veurem com s'acabaria incorporant a la nostra organització", ha afegit Sallent.

JOSEP MARIA ESTELA



Per part seva, Estela ha sostingut que "hi ha barreres que no es poden creuar", i ha donat suport a les declaracions de Sallent que sempre s'investiga i s'intervenen telèfons sota tutela judicial, igual que en altres països i que, les conseqüències penals de fer-ho sense autorització per a qualsevol funcionari, serien molt greus.

"Si el jutge creu que hi ha prou motius per fer-ho, ens dóna l'autorització. Moltes vegades ens diuen que no i no hi podem intervenir. Quan ho fem, les converses estan supervisades pels comandaments de la Divisió de Recerca Criminal i el procediment està molt protocol·litzat”, ha assegurat.

Si durant les escoltes policials troben un altre delicte, paren les converses, demanen un nou permís al jutge i finalment destrueixen "les proves i les converses".

"Als Mossos d'Esquadra ens agradaria tenir eines per tenir el màxim de proves possibles, és clar que sí. És una cosa que desitjaria per a totes les policies", ha afegit.

A més, ha assegurat que "posaria la mà al foc" que és molt difícil que algú pugui utilitzar una eina com Pegasus pel seu compte.