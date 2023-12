Big C , el centre més gran dedicat a l'entreteniment digital i els videojocs del sud d'Europa, acollirà el proper 3 de desembre la gran final regional de les IMPACT Series by LEGION. És una competició del mític videojoc 'Street Fighter 6' i que forma part del circuit oficial de Capcom.



La final, que es disputarà al recinte del Big C, situat al barri del Poblenou de Barcelona, comptarà amb els 8 millors jugadors d'Espanya i Portugal. El guanyador adquirirà una plaça per a la Capcom Cup X -el torneig més important de 'Street Fighter 6'- en representació de la regió.



En el seu afany per continuar renovant-se i impulsar el sector de l'entreteniment a la ciutat comtal i al país en general, el Big C tornarà a convertir Barcelona a la zona zero del gaming. En aquest cas, acollint la ronda final de les IMPACT Series by Legion.



La final, oberta al públic al Big C



La final regional de les IMPACT Series by Legion, que forma part de les World Warrior Pro Tour 2023 de Capcom, es podrà veure en directe des del recinte del Big C a Barcelona (BIG C, carrer de Llull, 121, 08005 Barcelona).



L´esdeveniment començarà a les 15.00h del diumenge, 3 de desembre, i està previst que acabi a les 23.00h. La gran final, en què participaran els 8 jugadors amb més punts de tot el circuit peninsular, es disputarà a partir de les 17.00hi es preveu que la seva durada sigui de tres hores, acabant a les 20.00h. Així mateix, les entrades es poden adquirir des del 14 de novembre passat i fins al dia de la final a la pàgina oficial de les IMPACT Series.



La final de les IMPACT Series by Legion estarà amenitzada per tota mena d'actes i espectacles pensats per a tots els assistents. A més a més, la celebració comptarà amb barra, Free Plays i molt més.



De la mà de les finals del circuit de la Capcom, el Big C farà un nou salt de qualitat en el seu anhel de consagrar-se com a referent de l'entreteniment i el món del gaming a Espanya.



El Big C, molt més enllà



La tasca del Big C va molt més enllà de la final regional de les IMPACT Series by Legion. Sense anar més lluny, el 18 de novembre passat, el centre barceloní va acollir la 15a final nacional de Gold Battle. Es tracta d'una de les competicions més famoses del panorama freestyle ia través del qual el Big C va rebre algunes de les estrelles més reconegudes del gènere.



El Big C, així mateix, no només se centra en el gaming i l'entreteniment. Doncs part de la seva tasca se centra en la docència, la formació i l'apoderament dels joves. A través de l'acadèmia i la Fundació, el Big C fomenta l'atribució de poders a aquest col·lectiu i els dóna les eines necessàries per al seu creixement personal i professional a través d'un gran ventall de cursos i programes. Un exemple és l'acord de col·laboració amb el Grup Fluge, al qual es va arribar el mes d'octubre passat.



Mitjançant aquest acord de partnership, el Grup Fluge es va convertir en el proveïdor tecnològic del projecte i aporta des de llavors a Big C tota la seva expertesa i eines per créixer. La inclusió al centre de l'escola tècnica d'espectacle 'Trade Formación', que imparteix cursos i màsters presencials al Big C des del mes d'octubre passat, n'és una mostra fefaent.