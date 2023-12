Alejandro Cao de Benós, detingut per la Policia en ser reclamat pels EUA - POLICIA NACIONAL

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid Alejandro Cao de Benós, reclamat pels EUA i que es podria enfrontar a una pena de presó de 20 anys per estafa mitjançant una associació fundada per ell que feia conferències sobre criptomonedes a Corea del Nord.

Cao de Benós va ser localitzat i detingut a l'estació Madrid-Puerta de Atocha. S'enfronta a un delicte d'estafa comès el 2018 per organitzar diverses conferències sobre criptomonedes i blockchain a la capital de Corea del Nord, saltant-se així la prohibició de les sancions imposades pels EUA.

Segons la policia, la investigació per a la seva localització va començar a mitjans d'octubre, quan els agents van rebre informació per part d'Interpol apuntant que el fugitiu, requerit per les autoritats nord-americanes, es podria trobar a Espanya.

Els fets pels quals se n'ordenava la detenció es remunten al 2018, quan el fugitiu va fundar l'Associació d'Amistat amb Corea del Nord.

Presumptament, va organitzar diverses conferències sobre criptomonedes i blockchain a la capital de Corea del Nord, amb l'ajuda d'un ciutadà nord-americà expert en criptomonedes, saltant-se així la prohibició de les sancions imposades pels Estats Units.

El Grup de Localització de Fugitius de la Policia ha confirmat la presència del pròfug a Catalunya, "podent estar usant documentació falsa".

Els investigadors van esbrinar que partia en un tren des de Barcelona direcció Madrid, sent identificat i detingut en arribar a Madrid.

En el passat, Cao de Benós va fer d'enllaç molts periodistes de parla hispana per fer reportatges a Corea del Nord i ell mateix va participar en documentals o tertúlies defensant sempre el règim de Kim Jong Un. Es presentava com a funcionari del govern nord-coreà i es feia passar per una mena d'ambaixador.

L'abril del 2022, el Departament de Justícia dels Estats Units va informar de l'acusació formal contra el ciutadà espanyol Alejandro Cao De Benós per un delicte de conspiració per col·laborar amb un ciutadà nord-americà perquè Corea del Nord evadís les sancions imposades per Washington mitjançant l'ús de criptomonedes. Aleshores es va informar que podrien ser condemnats a fins a 30 anys de presó.