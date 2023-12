El Jutjat Penal Número 2 de Girona ha suspès un judici fixat per a aquest mateix mes de desembre malgrat l'oposició de la Fiscalia i amb el vistiplau de l'Advocacia de l'Estat, que va explicar que la tramitació parlamentària de la Llei de l'Amnistia i la seva previsible aprovació "hauria fet inútil la celebració" d'aquesta vista oral en què s'imputaven delictes de desordres públics pel tall de vies de l'AVE.

Jutjats de Girona - EP

Així es desprèn d'una resolució judicial en què se suspèn l'assenyalament previst per als dies 12 i 13 d'aquest mateix mes després que l'Advocacia de l'Estat assenyalés en un informe que, "d'aprovar-se" la llei esmentada, "implicaria l'extinció de la responsabilitat criminal dels quatre acusats", que haurien comès presumptes actes de desordres públics.

En concret, als acusats se'ls assenyala per la seva presumpta participació al tall de vies de la línia de l'AVE l'1 d'octubre del 2018, en el primer aniversari de la celebració de l'1-O.

En aquest mateix informe al·ludia a més al "cost personal i material que per als acusats, la resta de parts i la mateixa Administració de Justícia implicaria la celebració d'un judici oral que pot quedar buit de contingut, sense cap efecte, d'aprovar-se" la proposició esmentada de llei orgànica.

Així les coses, el jutjat estima "com més assenyat posposar la data de judici amb un marge temporal suficient per clarificar la situació legislativa", assenyalant-ho així per a l'11 i 12 de novembre de l'any que ve.

Tot això malgrat que la Fiscalia va manifestar la seva oposició a la suspensió del judici al·legant que se sol·licitava sobre la base d'una llei no vigent actualment, de tramitació previsiblement llarga i amb un àmbit d'aplicació incert en relació amb els fets de cotxes.