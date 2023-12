El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort / @EP

La Generalitat aprovarà el 19 de desembre la creació del Sistema de Crèdits Climàtics amb l'objectiu de potenciar l'absorció del CO2 i que les empreses catalanes puguin "compensar les emissions" a Catalunya, ha anunciat aquest divendres el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort , a la Conferència del Clima de les Nacions Unides (COP28) de Dubai .

Ha explicat que el Govern certificarà un sistema perquè les empreses catalanes puguin compensar les seves emissions de manera local --"fins ara moltes ho feien arreu del món", ha dit--, fent pràctiques de gestió sostenible, en sòls agrícoles o al medi marí.

Es tracta d'una solució per garantir una alta qualitat del sistema per capturar i emmagatzemar el carboni i establir un sistema de certificació de les absorcions per evitar el rentat verd (greenwashing) mitjançant l'aplicació correcta d'uns criteris marc.

El mercat voluntari de carboni és un instrument ja previst a l'Acord de París de 2015, i malgrat que ja hi ha mercats internacionals, el sistema català permetrà compensar emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de manera local per aportar beneficis a les àrees rurals del país i impulsar els sectors forestal, agrícola i pesquer.

Els primers crèdits que començaran a funcionar seran a l' àmbit forestal, que seran una unitat d'intercanvi pensada per facilitar inversions en solucions basades en la natura a Catalunya, inicialment en el marc d'iniciatives de compensació voluntària per part d'empreses, organitzacions i entitats caràcter local, o de responsabilitat social corporativa.

El sistema funciona quan una entitat, pública o privada, compra una quantitat de crèdits climàtics amb què sufraga una part o la totalitat dun projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

CRÈDITS CLIMÀTICS DE CATALUNYA

Per a les empreses, la marca Crèdits Climàtics de Catalunya representarà una forma segura i rigorosa de vehicular les seves aportacions, alhora que oferirà visibilitat i transparència.

Per a qui gestiona el bosc, representarà una opció de diversificació d'ingressos derivats de posar en valor els beneficis que aporta aquest bosc a la societat, i els crèdits climàtics oferiran la possibilitat de compensar voluntàriament la petjada de carboni i la petjada hídrica de les empreses invertint en gestió forestal multifuncional i sostenible a Catalunya.

Aquests crèdits es basen en una concepció integradora de la gestió forestal, cosa que vol dir que perquè una actuació generi crèdits climàtics ha d'impactar positivament tant en la mitigació del canvi climàtic com en l'adaptació a aquest canvi, i ho ha de fer de manera coherent amb el context local on s'aplica.

METODOLOGIA

La metodologia d‟aquests crèdits en l‟àmbit forestal s‟ha construït i comprovat durant quatre anys en el marc del projecte Life europeu Climark, liderat pel Centre de la Propietat Forestal i participat per l‟Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

El departament està recopilant el coneixement existent a Catalunya sobre captura de carboni a sòl agrari que servirà com a base per establir les metodologies i el desplegament del sistema de crèdits climàtics del sòl agrícola de Catalunya.