Un home es refresca per mirar de mitigar la calor. Foto: Europa Press

És una sensació que es podria tenir (en funció també del punt del planeta on es visqui), però ara està ratificada per les dades: 2023, al qual li queden unes quantes setmanes, acabarà com l'any més calorós de la història des de que es registren temperatures.

Aquest fet es va conèixer durant la primera jornada del COP28, la cimera internacional sobre el canvi climàtic que s'està celebrant a Dubai; a la trobada que aquest emirat acull fins al 12 de desembre es va deixar clar que la informació recopilada en els últims mesos indica que la temperatura mitjana del planeta ha pujat en 1,4 graus centígrads la mitjana de 1850-1900.

De la mateixa manera, els experts asseguren que aquesta diferència resulta notable en comparació dels anys previs amb les temperatures globals més altes, que eren 2020 i 2016. Per tant, és molt probable que el 2023 ocupi el primer lloc en aquesta classificació.

Fonts de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), un organisme de les Nacions Unides, van assegurar que, tot i que falta per recopilar les dades dels 2 últims mesos de l'any, es pot assegurar que el 2023 és el més càlid dels últims 174.

EL 2024, ENCARA MÉS CALORÓS?

El que ja ha passat no té pas de full... tot i que hi ha previsions que apunten que ens hem d'enganxar els cinturons.

I és que l'informe de l'OMM presentat a la COP28 vaticina que l'any que ve serà encara més calorós que el que estem a punt de deixar enrere. Els experts del clima d'aquesta associació expliquen que a la temperatura del planeta, durant aquest any s'han començat a notar els efectes d' El Niño , que fa que normalment pugin les temperatures... encara que les seves conseqüències acostumen a ser més grans al segon any de el seu inici.

DESHEL, EMISSIONS I PUJADA DEL NIVELL DEL MAR

A Dubai, més enllà d'aquest rècord de temperatures, també s'ha alertat que aquest any hi ha altres dades que haurien de fer que ens preocupem i ens posem vermells.

Sense anar més lluny, en les mesures dels pols s'ha detectat que l'Antàrtida ha arribat a un mínim històric en l'extensió del seu gel marí amb la xifra més baixa des que es van començar a fer mesuraments a finals de la dècada de 1970. així mateix, a l'Àrtic s'ha registrat el sisè valor més baix de la història.



L'OMM també ha destacat (de manera negativa) que té dades que assenyalen que aquest 2023 superarà els rècords històrics de concentració de gasos amb efecte d'hivernacle mesurats el 2022.

Finalment, els experts també assenyalen un augment sense precedents al nivell del mar, directament vinculat al desglaç de glaceres i masses de gel. Entre el 2013 i el 2022, l'elevació mitjana dels oceans ha arribat als 4,72 mil·límetres anuals, més del doble de la taxa registrada la dècada anterior, que era de 2,14 mil·límetres anuals.

A més, el 2023 ha establert nous rècords de temperatura a la superfície del mar, superant de manera significativa els registres anteriors, amb "valors excepcionalment elevats a l'Atlàntic Nord oriental, el golf de Mèxic i el Carib", segons destaca l'informe.