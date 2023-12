Dani Alves en una imatge d'arxiu

L'exfutbolista Dani Alves ja sap quin dia començarà el judici pel cas de la presumpta agressió sexual comesa el 31 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. Segons ha explicat la periodista Mayka Navarro al programa Anem a veure , l'audiència judicial es durà a terme el proper mes de febrer.



"Si no hi ha un acord de conformitat, el judici serà al febrer perquè l'Audiència de Barcelona ha reservat dues setmanes de febrer perquè se celebri", certificava. A més, "l'advocada de la víctima diu que no hi ha acord al voltant de la condemna que hauria de complir Dani Alves i afegeix que en aquest tipus de delictes sexuals no hi ha compensació econòmica que pal·liï els danys personals".

"Només sabem la petició de Fiscalia , que són nou anys de presó, més 10 més de vigilància i una ordre d'allunyament per diversos anys. La idea d'Alves era arribar a un acord perquè fossin tres però Ester García, en nom de la suposada víctima, no accepta menys de 4 anys”, ha acabat d'explicar.

El que està confirmat és que Dani Alves romandrà sota custòdia fins a la celebració del judici. Fa uns quants dies, la seva sol·licitud de llibertat provisional va ser rebutjada per tercera vegada. La jutgessa a càrrec del cas argumenta que, atesa la proximitat del judici, hi ha més risc de fuga per part del brasiler.