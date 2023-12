Una habitació d´un hotel de 5 estrelles. Foto: Europa Press

Si has tingut la sort d'allotjar-te a un hotel de 5 estrelles o de gran luxe hauràs pogut gaudir de tota mena de comoditats i avantatges que potser no tens en el teu dia a dia. No obstant això, la temptació de prendre prestat objectes com sabons, raspalls de dents, sabatilles d'estar per casa i fins i tot gorres de dutxa no canvia per molts diners que tinguis. A més, a la majoria d'ells, es renova diàriament aquest subministrament, i són moltes les persones que aprofiten l'oportunitat per endur-se aquests objectes a casa.

Aquest "robatori" d'articles en hotels és comú i, segons informa New York Post , la guia alemanya de spas i hotels de luxe, Wellness Heaven, ha entrevistat 1.376 gerents d'hotels per identificar els articles que els hostes solen robar amb més freqüència.

Sovint, els visitants amaguen els objectes a les seves maletes o motxilles mentre s'allotgen , però no sempre aconsegueixen fer-ho amb èxit, sent descoberts en algunes ocasions. Segons els resultats obtinguts a l'enquesta duta a terme per la guia germànica, les tovalloles encapçalen la llista dels elements més sostrets pels hostes en hotels de cinc estrelles, seguides de prop pels barnussos com la segona opció més preferida .

Penjadors, bolígrafs i altres objectes com la coberteria de la cafeteria del restaurant i els coixins o els assecadors també són alguns dels objectes perseguits.