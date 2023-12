Vanesa González, cap d'Acció Social de la DT Madrid de CaixaBank; Josep Parareda, director d'Acció Social de CaixaBank; Beatriz Moya, treballadora social de l'Associació Valdeperales; i Marta Alonso, directora de la Fundació Alentia, durant la presentació de L'Arbre dels Somnis / CaixaBank

CaixaBank torna a posar en marxa la seva iniciativa més solidària en època nadalenca. 'L'Arbre dels Somnis' té com a objectiu ajudar que un total de 29.229 nens en risc de vulnerabilitat a Espanya, 2.000 més que l'any passat, rebin aquest Nadal el regal que han demanat a les seves cartes.

Les oficines de CaixaBank disposen des del 20 de novembre passat de les cartes escrites per nens de fins a 12 anys que es troben en situació de risc per diferents motius: famílies desestructurades, pobresa alimentària, trobar-se en centres residencials...

Per col·laborar en la iniciativa només cal ser client i dirigir-se a una oficina de CaixaBank, on se li assignarà una de les cartes escrites per un nen on detallarà el regal concret que més desitja per a aquest Nadal. Un cop recollida la carta, els participants tenen fins al 15 de desembre per portar el seu regal a la seva oficina el seu regal, que té com a límit un import màxim de 50 euros.

A partir d'aquesta data, CaixaBank i les més de 370 entitats socials amb què col·labora en aquesta iniciativa organitzaran la recollida i el repartiment dels regals per tal que els nens puguin veure convertida la seva il·lusió en realitat.

Per a moltes famílies, aquest és l'únic regal que reben gràcies a la cadena de solidaritat que es genera entre els clients de l'entitat.

ENTITATS SOCIALS I EMPRESES IMPLICADES

'L'Arbre dels Somnis' és una iniciativa organitzada per CaixaBank que compta amb la col·laboració de 371 entitats socials, incloent-hi les seves delegacions, vinculades a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil, així com amb més de 400 empreses.

Gràcies a les més de 3.000 oficines que participen en aquest programa a prop de 1.500 municipis, CaixaBank aconsegueix portar 'L'Arbre dels Somnis' a tot Espanya.

L'edició del 2023 és la sisena per a 'L'Arbre dels Somnis' i la previsió d'atendre les peticions d'un total de 29.229 cartes implica superar el rècord de beneficiaris de la iniciativa a la seva història. Des de la primera edició el 2018 de 'L'Arbre dels Somnis', CaixaBank ha aconseguit amb aquesta campanya ajudar a complir els més de 140.000 desitjos de nens en risc de pobresa i exclusió social.