Els consellers Joaquim Nadal i Tània Verge al Parlament / @EP

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal , i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , han cridat a combatre les violències masclistes i l'assetjament a les universitats, i han reivindicat el protocol guia per prevenir aquestes situacions amb la "diligència deguda" i acompanyar les víctimes.

Ho han dit aquest dilluns a la sessió conjunta de la Comissió d'Investigació i Universitats i la d'Igualtat i Feminismes del Parlament, en què han assegurat que la violència masclista és una qüestió "estructural" a la societat i que afecta també l'àmbit universitari .

Nadal ha posat en valor que el protocol guia, aprovat al febrer, té l'objectiu de "ser absolutament implacables davant de casos d'assetjament", i ha destacat algunes mesures com l'establiment d'indicadors comuns per a totes les universitats davant de situacions de violència; formacions per aplicar el protocol; o la matrícula gratuïta per a estudiants víctimes de violència masclista.

Per ell, la reputació de les universitats "es reforça i millora" en la mesura que siguin capaços d'aplicar el protocol guia, ha cridat a eradicar la impunitat davant de casos d'assetjament i ha instat que s'escurcin els terminis d'aplicació dels protocols a les universitats.

Ha volgut enviar un missatge a les universitats perquè siguin espais segurs i que combatin la violència masclista: "No us preocupeu, perquè a mesura que vagin aflorant més casos, i afloraran més, patiu la vostra reputació. Responeu adequadament, sigueu capaços de respondre amb diligència i feu vostre el protocol guia”.

MESURES PREVENTIVES "DES DEL MINUT 1"

Per part seva, Verge ha defensat que "en menys d'un any de la seva implementació, el protocol guia està tenint un impacte important", ja que s'han revisat els protocols de les universitats, s'han obert més canals de denúncia anònima i es podrà disposar de totes les dades de casos a universitats catalanes.

La consellera ha considerat que les mesures preventives "s'han d'aplicar des del minut u" per protegir la víctima mentre no s'acaba de resoldre l'expedient, i ha urgit que es facin formacions al professorat, dotar les unitats d'igualtat de recursos suficients, i que els protocols incloguin altres violències, com les racistes.

Ha recordat que els protocols de les universitats són vinculants, que han d'actuar amb la diligència deguda, i ha recordat que totes les institucions catalanes tenen “responsabilitat per no actuar correctament davant del Síndic de Greuges”.

DEBAT

Durant el debat dels grups parlamentaris, la cupaire Basha Changue ha retret als consellers el "temps llarguíssim que hi ha entre la denúncia i l'aplicació efectiva de la mesura" , i la socialista Gemma Lienas ha considerat que la universitat ha de ser referent en la lluita contra les violències i que hi ha d'haver una auditoria del que es fa sobre això.

Per Junts, la diputada Ester Vallès veu necessari posar èmfasi en l'acompanyament i la reparació de les víctimes; Mónica Lora (Vox) ha cridat a combatre la violència de manera igual independentment del sexe; i Susanna Segovia (comuns) ha assegurat que l'autonomia universitària "s'ha de respectar però sempre dins el marc dels drets humans, i les agressions masclistes suposen una vulneració".

Finalment, la diputada de Cs Noemí del Carrer ha remarcat que la universitat "és un entorn que no es lliura de situacions d'abús cap a les dones", i la republicana Jenn Díaz creu que el prestigi de les universitats està relacionat amb com donen resposta davant de situacions d'assetjament.