Julián López, protagonista d'' Ocho cognoms marroquins ', el tercer lliurament de la trilogia de comèdia que completen ' Ocho cognoms bascos ' i ' Ocho cognoms catalans' , ha anunciat que abandona Twitter, la xarxa social ara renomeada com X, "de manera indefinida".



"Deixo aquest espai de manera indefinida. M'abocaré a la finestra virtual del món de les xarxes socials únicament des del meu compte d'Instagram. Us convido a visitar-me a aquella caseta. Salut i abraçades per a tothom", va escriure López en el seu últim missatge a X.





I encara que l'actor, protagonista d'altres comèdies com 'Descarrilats', 'Operación Camarón' o 'Perdent l'est' no ha ofert cap explicació assenyalant les raons d'aquesta decisió, ja hi ha qui apunta que la raó podria estar en els atacs de odi que hauria rebut arran de l'estrena d''Vuit cognoms marroquins'. La cinta, que protagonitza amb Michelle Jenner, ha aconseguit el número u a la taquilla espanyola el cap de setmana de la seva estrena amb més d'1,6 milions d'euros de recaptació.



"Quin hati amb la nova pel·lícula t'has d'estar menjant" o "Espero que tornis quan acabi tot aquest soroll sobre la teva ultima pel·lícula, que veient tants comentaris intolerants, ha de ser inaguantable" , són algunes de les respostes que va rebre el missatge en què López anunciava el seu adéu a Twitter.

Dirigida per Álvaro Fernández Armero ('Si jo fos ric', 'Tot és mentida'), 'Vuit cognoms marroquins' relata la història de Carmen (Elena Irureta), una dona que s'embarca en un viatge fins al Marroc per complir la darrera voluntat de José María, el seu marit i patriarca de la família: recuperar el 'Sardinet', el primer pesquer de la seva flota, que està ancorat en un port marroquí.



En el viatge de Cantàbria al Marroc, l'acompanyaran la seva filla Begoña (Michelle Jenner) i l'ex d'aquesta, Guillermo (Julián López), desesperat per recuperar el seu amor. Entre xocs culturals descobriran a més el gran secret de Josep Maria: Hamida (María Ramos), la seva altra filla.



La pel·lícula, que no va ser concebuda com a seqüela de la franquícia 'Ocho apellidos' i el títol original de la qual era 'Gairebé família', completa una trilogia saga les dues primeres parts de la qual, 'Ocho apellidos vascos' i la seva seqüela, 'Ocho apellidos catalanes', totes dues dirigides per Emilio Martínez-Lázaro, continuen ocupant la primera i tercera posició del rànquing de les pel·lícules nacionals més taquilleres de la història amb 56 i 36 milions d'euros de recaptació, respectivament.