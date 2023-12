Daddy Yankee @ep

El regutaire Daddy Yankee ha anunciat, en un concert a San Juan (Puerto Rico), que es retira definitivament de la música per dedicar-se a viure per a Crist.

"La meva gent, aquest dia per a mi, és el més important de la meva vida. I se'ls vull compartir, perquè no és el mateix viure una vida d'èxit que una vida amb propòsit" , ha començat dient Daddy Yankee després de finalitzar la seva vida xou al Colosseu de Puerto Rico.

El cantant de música urbana ha aprofitat el seu últim concert a la seva terra natal per traslladar els seus fans i "al món sencer" que no s'avergonyeix i que Crist hi viu. "Crist viu en mi i jo viuré per a ell. Aquest és el final d'un capítol i el començament d'un completament nou" , ha publicat al seu perfil d'Instagram al costat del vídeo pronunciant aquestes paraules.

"De què serveix a l'home guanyar el món sencer, si perd la vida? O quant podrà pagar l'home per la seva vida? Perquè el Fill de l'home vindrà amb la glòria del seu Pare i amb els seus àngels, i llavors recompensarà a cadascú conforme al que hagi fet. Sant Mateu 16:26-27. Amén", ha afegit al post.

"Vaig poder recórrer el món durant anys, guanyar molts premis, aplaudiments i elogis, però em vaig adonar d'alguna cosa que diu la Bíblia: 'De què val a l'home guanyar el món sencer si perd la seva ànima?' . Per això, aquesta nit, reconec i no m'avergonyeixo a dir-li al món sencer que Jesús viu en mi i que jo viuré per a ell", ha confessat.