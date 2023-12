GTA 6 / Twitter

Els amants de la saga de videojocs Grand Theft Auto tenen aquest dimarts marcat amb un gran cercle al seu calendari, i és que aquest 5 de desembre s'estrena per fi el tràiler del GTA 6, gairebé una dècada després de l'última entrega que tantíssim èxit va acumular des de la seva estrena.

Des del seu debut el 1997, la sèrie de videojocs Grand Theft Auto (GTA) ha estat un fenomen cultural, un viatge digital a la delinqüència i l'extravagància en un món obert. Desenvolupat per Rockstar Games, GTA ha evolucionat al llarg de les dècades, convertint-se en una franquícia icònica que ha deixat una marca indeleble a la indústria dels videojocs.

Aquest llegat està a punt de veure's encara més ampliat gràcies al lliurament que està preparant Rockstar Games.

Tot i això, el fet de tenir el tràiler aquest dimarts no significa que el joc estigui a punt d'estrenar-se. De fet, encara no se sap si la companyia donarà a conèixer la data d'estrena del joc, però s'espera que arribi a totes les cases a finals del 2024.

Ara com ara, el que sabem és que el joc es prepararà per a la Play Station 5, Xbox Series X/S i PC, però rarament seria que es preparés també per a la PS4 i la Xbox One, ja que són consoles més antigues.

FILTRACIONS A LES ÚLTIMES HORES

L' hype estava pels núvols, però encara ha crescut més des que s'ha filtrat un vídeo en què apareix un tros de mapa del videojoc. El que fa creure que la filtració és real i se li pot donar validesa al que mostra el curt vídeo és que l'encarregat de fer-ho públic ha estat el fill d' Aaron Garbut , el director artístic a Rockstar Games .

Fa uns mesos, la revista Bloomberg ja va revelar quina seria la trama inicial i els protagonistes del joc. Grand Theft Auto VI presentarà per primera vegada en la història de la saga una protagonista femenina, en una trama que s'inspiraria en la història de Bonnie & Clyde i se centraria en dos personatges jugables, un dels quals és una dona llatina.

Les dades filtrades sobre GTA VI fins i tot van revelar l'aspecte i els noms dels dos protagonistes. Tal com s'havia anticipat, es diuen Lucía i Jason , i els jugadors podran alternar entre ells. Això significa que el canvi entre personatges serà tan fàcil i senzill com a GTA V, permetent que els personatges segueixin la seva pròpia vida quan no estiguin sota el control del jugador.

Lucía i Jason / Bloomberg

A més, també se sap que el mapa estarà inspirat a Miami, o millor dit, a Vice City , una de les ubicacions més entranyables de la saga i l'escenari de la primera entrega de la saga. De fet, a les imatges que s'han anat filtrant es podia llegir el distintiu "Vice City Metro" al sistema de transport públic, l'equip de futbol anunciat a l'estadi central respon al nom de "Vice City Mambas", i els cotxes de policia porten la inscripció VCPD (Departament de Policia de Vice City).

L'única diferència respecte a la Vice City d'abans és que, en aquesta ocasió, el joc es desenvoluparà en el present i no pas en els nostàlgics anys setanta o vuitanta. Per tant, GTA VI inclouran mòbils i tecnologia actual, cotxes de darrer model i referències als esdeveniments de GTA V.