Cues a la Ronda de Dalt de Barcelona @ep

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre dimarts i dimecres pel pont de la Constitució, per la qual cosa ha establert un dispositiu especial en col·laboració amb Mossos d'Esquadra de Catalunya a partir de les 15 hores d´aquest dimarts i fins a les 00 hores d´aquest diumenge 10 de desembre.

Ho ha explicat aquest dilluns davant de la premsa el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramón Lamiel; amb el cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, Andreu González.

El SCT també preveu una segona sortida "no tan important com l'anterior" per a aquest divendres 8 al matí; i entre les 12.00 i les 00.00 hores d'aquest diumenge tornaran a Barcelona i la seva àrea d'influència uns 250.000 vehicles.

González ha especificat que la policia catalana desplegarà un total de 1.792 agents i en farà 1.597 controls.

Lamiel ha donat detalls de com calculen que es distribueixi la mobilitat: "El canalitzador serà l'AP-7, no preveiem tanta mobilitat cap a la costa com sí cap a les zones d'interior al voltant de l'autopista, Montseny o serralades prelitorals".

VIES AMB "PROBLEMES VIARIS"



"Les vies distribuïdores que es preveu que assumeixin més mobilitat són les de l'eix del Llobregat, C-55 i C-16, cosa que seria tota la zona de la C-17 a l'eix de Vic-Ripoll, i la C-14 cap a Andorra", ha detallat.

Altres vies que poden registrar “problemes viaris” són la N-145, N-260 i A-2.

Pel que fa al retorn, Lamiel ha dit que preveu "una congestió important" a la C-16 i C-55, i també s'ha referit a la C-17, que pot condicionar a l'hora de sortir per les condicions en què es troba, en les paraules.

SINIESTRALITAT I MOTOCICLETES



Lamiel ha posat en valor les 13 víctimes mortals d'aquest any a l'AP-7, una dada que suposa la reducció del 45% respecte al 2022, amb 23 víctimes "a hores d'ara".

També s'ha referit a la motocicleta com "un tipus que vehicle que preocupa", amb 52 víctimes mortals en aquests moments davant de les 45 que hi havia fa un any.

Així, González ha afegit que "per tal de reduir la sinistralitat de les motocicletes", Mossos d'Esquadra vigilarà i posarà més atenció als usuaris d'aquests vehicles.

MESURES ESPECIALS I RESTRICCIONS



S'hi instal·laran carrils en sentit contrari durant la sortida a l'AP-7 entre Montornès del Vallès (Barcelona) i Hostalric (Girona) per a aquest dimecres dia 6; i també durant la tornada, a l'AP-7 entre Sant Celoni i Montornès i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (Barcelona) aquest diumenge 10.

Per a aquest dimarts a la tarda --entre les 15 i les 21 hores-- i aquest dimecres --entre les 9 i les 14 hores-- es limitarà la velocitat màxima a 80 quilòmetres per hora per a tots els vehicles a la B-23 ia l'AP-7 entre Barcelona i Gelida (Barcelona) en sentit sud.

Dimecres i divendres es reduirà a 100 quilòmetres per hora la velocitat a l'AP-7 entre Martorell i Gelida en sentit Tarragona (de 9 a 14 hores), i de cara a diumenge també es reduirà a aquesta velocitat al mateix tram en sentit Barcelona (de 15 a 22 hores).

A més, hi haurà restriccions "de manera específica" per als camions que superin els 7.500 quilograms de massa màxima autoritzada (MMA) entre les 17 i les 22 hores de diumenge.