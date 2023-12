A Lleida hi pot haver fins a 5 centímetres de neu. Foto: Europa Press

El vent bufarà aquest fort al terç nord-est peninsular ia les Illes Balears aquest dimarts 5 de desembre, als Pirineus cauran grans quantitats de neu i predominarà un temps estable, amb cels poc ennuvolats, però amb temperatures en descens a la major part del país, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, l'AEMET ha avisat per risc (groc) de nevades, que podran acumular uns 5 centímetres de neu a Osca, Lleida i Navarra. A més, tindrà avís groc per vents de fins a 70 quilòmetres per hora a Tarragona i per fenòmens costaners a Girona, ja que a l' Empordà s'esperen vents del nord i nord-oest de 50 a 60 quilòmetres per hora (força 7) i onades de 3 metres.

En general s'espera que la situació meteorològica s'estabilitzi a la Península i les Balears i que predominin les altes pressions. Tot i així, al Cantàbric oriental, Pirineus, nord-est de Catalunya i nord de Balears s'espera un ambient ennuvolat amb ruixats, ocasionalment acompanyats de tempesta a l'entorn balear, tendint a menys al llarg del dia.

A la resta de la Península s'esperen intervals de núvols baixos matinals en zones d'interior, més abundants al terç sud, i tendirà a augmentar la nuvolositat del sud-oest al nord-est al llarg del dia, per quedar un predomini dels cels ennuvolats o coberts.

A més, al final del dia seran probables les precipitacions al quadrant sud-oest peninsular, sense descartar-se aïlladament en altres punts de la meitat sud-occidental. A les Canàries s'esperen cels ennuvolats amb intervals de núvols baixos.

En àmplies zones de l'interior del vessant atlàntic es preveuen boires matinals, especialment als altiplans ia les muntanyes d'Andalusia, així com a les depressions del nord-est i altres zones de muntanya.

La cota de neu se situarà entre 800 a 1.200 metres als Pirineus ia les cotes altes s'acumularan quantitats significatives, així com a la coordillera cantàbrica, on hi haurà menor probabilitat. El sistema central hi haurà baixa probabilitat però la cota de neu se situarà a partir de 1.200 metres.

Les temperatures baixaran a la major part del país, excepte al terç sud-est peninsular i les Canàries on predominaran els augments. S'esperen gelades febles en àmplies zones d'interior de la meitat nord peninsular, nord-est de l'altiplà Sud i Bètiques i seran més intenses a zones de muntanya, i fins i tot fortes als Pirineus.

El vent de tramuntana bufarà fort al nord de les Balears i serà fort a l'Empordà; el cerç bufarà a l'Ebre, amb alguna ratxa molt forta al baix Ebre, ponent rolant a llevant a l'Estret i Alborà, i vent del nord-oest amainant al Cantàbric i resta del Mediterrani, també amb algun interval fort al Cantàbric oriental i mar Balear. A la resta de la Península bufaran vents fluixos amb predomini de l'oest i del nord.