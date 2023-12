Els resultats han estat publicats aquest 5 de desembre. Foto: Europa Press

Els estudiants de Catalunya i Euskadi han experimentat les majors disminucions en les seves habilitats en matemàtiques, amb una caiguda de 21 i 17 punts, respectivament, segons els resultats més recents de l'Informe PISA 2022, publicat aquest dimarts 5 de desembre, i que és el primer després de la pandèmia.

Així mateix, han registrat reculades significatives en lectura, amb 38 i 31 punts menys, respectivament, en comparació amb informes anteriors. Aquests resultats preocupants han afectat considerablement el conjunt del país, assenyalant que el sistema educatiu d'immersió lingüística, criticat com una imposició, sembla tenir un impacte negatiu als estudiants d'aquestes regions.

El document també apunta que els de Castella i Lleó ha destacat com la comunitat autònoma amb els millors resultats en matemàtiques (499), lectura (489) i ciències (506). Sobresurt en totes les competències en comparació de la mitjana nacional. En contrast, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla ocupen les posicions més baixes amb les dades pitjors.

El vuitè informe en què Espanya participa, i el primer que reflecteix l'impacte de la pandèmia de COVID-19 a l'educació, s'ha centrat principalment en la competència matemàtica, amb les habilitats lectores i científiques considerades de manera secundària. L'estudi va analitzar el nivell d'estudiants de 4t d'ESO (15-16 anys), amb una mostra de 30.800 estudiants a 966 centres educatius.

Específicament, l'informe recent del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022, cada tres anys elaborat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), indica que els estudiants espanyols han obtingut 473 punts en matemàtiques. Aquest resultat representa el pitjor exercici en la història de l'informe, ja que des del 2003 sempre havien aconseguit almenys 480 punts, i vuit punts menys que el 2018, quan van aconseguir 481 punts.

Pel que fa a la competència en lectura, també s'observa una disminució, ja que els alumnes espanyols han obtingut 474 punts, tres menys que el 2018 (477), encara que 13 punts més que el resultat més baix registrat a PISA el 2006, quan van obtenir 461 punts.

Tot i això, en l'àmbit de la ciència, Espanya ha experimentat una millora en comparació amb l'informe anterior. En aquesta disciplina, els estudiants han obtingut 485 punts, cosa que representa un augment de dos punts respecte al 2018 (483 punts). És rellevant destacar que el 2018 Espanya havia registrat el seu pitjor resultat històric en ciències.

Cal esmentar que l'elaboració del darrer informe PISA es va endarrerir un any a causa de la pandèmia causada pel virus xinès.