Oli d'oliva / @EP

Els senyals d'alarma ressonen al sector de l'oli d'oliva de cara al proper any. Dcoop, la cooperativa agroalimentària espanyola integrada per 75.000 agricultors i ramaders, ha emès una alerta indicant que el proper any serà "complicat" per a aquelles dedicades al cultiu de l'oliverar. La raó principal és la disminució de la producció per segon any consecutiu.

El president de Dcoop, Antonio Luque, ha expressat que li dóna "pànic" el 2024, perquè tenen un estoc massa baix, i per això serà un exercici complicat. S'estima que la collita d'aquest any se situï al voltant de 750.000 tones.

Després de concloure l'any 2022 amb una facturació rècord de 1.236,97 milions d'euros, Dcoop projecta assolir novament xifres històriques, superant els 1.400 milions d'euros el 2023, tot i enfrontar desafiaments a causa de l'escassetat de collita d'oliva.

Tot i això, el futur per al sector en general no es preveu del tot lúcid. " Hi haurà empreses que no sé si podran aguantar molt més sense fer un ERTE i és molt probable que el proper any en alguna fàbrica s'hagin de prendre decisions, perquè si no plou la situació del sector és complicadíssima i tot el sector ho passarà malament", lamenta Luque.

Perquè el preu de l'oli d'oliva baixi, el que cal és que plogui. “Tant de bo pogués dir que l'oli baixa al juny, però depèn de l'aigua que hi hagi. Si d'aquí al juny no plou, el preu no baixarà . Tot dependrà de la pluja i dels consumidors”, certifica.