La comissària d'Interior, Ylva Johansson , ha assegurat aquest dimarts que creu que hi ha un "enorme risc" d' atemptats terroristes a la Unió Europea de cara a les properes festes de Nadal , basant-se en la seva percepció del nivell d'alerta als països del bloc ; si bé el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska , que ha presidit una reunió de ministres europeus, ha demanat "no traslladar inseguretat" i ha defensat que l'amenaça es veu "contrarestada" per les mesures de seguretat i la cooperació entre les forces de seguretat.

"Estem en nivells alts en una majoria de països des de fa temps, però no traslladem inseguretat. Aquest risc està contrarestat per les forces i cossos de seguretat, per la cooperació entre països de la UE i la cooperació internacional", ha defensat Marlaska, en una roda de premsa a Brussel·les amb la comissària Johansson.

En arribar a la reunió de ministres d'Interior de la UE, la comissària sueca va declarar a primera hora del matí que, arran de la guerra a Gaza i la "polarització" a la societat, "amb el proper període de vacances" , veia un "enorme risc d'atemptat terrorista a la Unió Europea".

Preguntada per això a la roda de premsa al final de la reunió a Vint-i-set, Johansson ha matisat que és conscient que tant el nivell d'alerta terrorista com els consells a la població sobre seguretat són "competència exclusiva nacional", però que considera que el risc és "significatiu", a la llum de la situació als diferents països i dels recents atemptats ocorreguts.

30 MILIONS PER A PROTECCIÓ DE LLOCS DE CULTE



També ha exposat la intenció de presentar la setmana que ve una proposta per destinar una partida addicional de 30 milions d'euros per a la protecció de llocs de culte a la Unió Europea, alhora que ha lamentat que alguns governs arrosseguin els peus a l'hora d'aplicar l'obligació de retirada de continguts d'odi a Internet o que encara no hi hagi acord a la UE per considerar el delicte d'odi un crim a nivell europeu.

En el cas d'Espanya, Marlaska ha recordat que es manté el nivell 4 d'alerta des del 2015 i que s'ha "reforçat" arran del conflicte al Pròxim Orient en relació amb determinats objectius potencials com infraestructures o col·lectius vulnerables.

També ha apuntat que és habitual que en dates assenyalades on hi ha concentracions o festes religioses o laiques "es tenen en compte aquestes circumstàncies", i en aquest sentit ha recordat que la setmana que ve es reuneix la taula de valoració d'amenaça terrorista, a la qual ell mateix hi assistirà, com és habitual abans del Nadal, per avaluar la situació.

Tant Marlaska com Johansson, a més, han coincidit a assenyalar la preocupació del bloc per l'augment de la polarització i radicalització arran de l'agreujament del conflicte al Pròxim Orient, alhora que han apuntat la necessitat de redoblar esforços per atacar l'antisemitisme i la islamofòbia que veuen proliferar.