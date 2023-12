Dues dones parlen en un bar. Foto: Pexels

Xerrar és una cosa que fem diàriament, que forma part de la comunicació. A casa, al carrer ia la feina, amb amics, la parella i la família, és inevitable, moltes vegades, mantenir el silenci. Aleshores, al voltant d'aquesta premissa, poden aparèixer infinitat de preguntes.

És cert que els espanyols no callen ni sota l'aigua? En quins contextos es produeixen les converses? Quina és la ciutat més xerraire ? I la que menys?

Aquesta i altres qüestions poden tenir resposta gràcies a un estudi recent de Preply, que posa llum a algunes qüestions.

PER QUÈ PARLEM?

Els motius principals de les converses en què ens posem són socials; així, en els 3 primers lloc estan comentar les notícies o sèries de moda amb família o amics, per donar algun tipus d'informació si algú ens pregunta pel carrer i per parlar amb els cambrers dels bars. Sembla un estereotip...

A més, el 50% de les persones que van participar a l'enquesta asseguren considerar-se "parladors".

CLASSIFICACIÓ PER CIUTATS

Una altra conclusió curiosa de la consulta feta per aquest centre de recerca d'idiomes és haver elaborat una llista de les ciutats més parladores.

També, com si es fessin realitat tòpics i llocs comuns, Andalusia lidera la taula, amb Còrdova i Granada a les 2 primeres posicions del podi, que tanca Palma de Mallorca. A continuació trobem Sevilla, mentre que al top 10 encara hi ha una altra ciutat andalusa, Màlaga.

Però... on queden llavors les ciutats de Catalunya? De l'anàlisi, en què es mostren els resultats de 19 localitats, únicament n'hi ha 1, la capital, Barcelona, que apareix a la cua, al dinovè lloc.

EMPAT ENTRE GÈNERS, DIFERÈNCIES ENTRE EDATS

De la mateixa manera, la diferència entre homes i dones és d'una centèsima, una mica anectòtica, en la classificació de l'enquesta (6,49-6,48) pel que fa als hàbits i la freqüència conversacional.

No obstant, on sí que hi ha diferències és entre les diferents franges d'edat. Les persones amb edats compreses entre els 45 i els 54 anys són els més parladors, mentre que a l'altre extrem, amb dues dècimes menys, són les persones de la generació Z, que actualment tinguin entre 16 i 24 anys.

Així, encara que les dades assenyalen que, d'acord amb els estereotips, més de la meitat dels espanyols no només es veuen a si mateixos com a persones parladores, sinó que, en termes generals, també ho són, volem posar èmfasi que la població espanyola és diversa. I és que hi ha tants tipus d'espanyols com maneres de ser.