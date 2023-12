Una dona amb el rostre cobert. Foto: Europa Press

Pas endavant per garantir la "neutralitat" a totes les institucions. La justícia europea avala que els empleats públics no mostrin cap simbologia religiosa després d'un cas ocorregut en un ajuntament de Bèlgica que va denunciar vulneració de la seva llibertat de religió i ser víctima de discriminació després de no permetre-li utilitzar vel.

En aquest moment, l'administració municipal va modificar el seu reglament de treball per exigir a tots els seus empleats una "estricta neutralitat" que els prohibeix qualsevol forma de proselitisme i ús de signes ostensibles que puguin revelar les seves conviccions ideològiques o religioses, inclòs aquells treballadors que no estiguin en contacte amb el públic.

La treballadora va portar el cas als tribunals, perquè considera que la seva llibertat de religió es veia vulnerada per aquesta prohibició i que és víctima d'una discriminació i el tribunal belga pregunta a l'europeu si aquesta norma imposada contravé el Dret de la Unió Europea (UE).

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar que una administració pública pot decidir prohibir l'ús visible de signes religiosos a tots els seus empleats per establir un entorn "completament neutre", en concloure que una norma d'aquest tipus no és discriminatòria si s'aplica de forma general i "indiferenciada" a tot el personal i es limita a allò "estrictament necessari" .

Segons detalla el Tribunal amb seu a Luxemburg, cada estat membre i qualsevol entitat infraestatal en l'àmbit de les seves competències té marge d'apreciació sobre el concepte de neutralitat del servei públic en funció del context que li és propi.

PROHIBICIONS A PAÏSOS EUROPEUS

Més enllà d'aquesta decisió, la prohibició de l'ús del burca i altres tipus de cobertura facial és una decisió que varia a diferents països i regions del món .

Alguns estats han implementat prohibicions parcials o totals sobre el seu ús argumentant raons de seguretat, identificació personal o per consideracions culturals i socials.

Alguns països que han implementat prohibicions o restriccions són

França: va prohibir l'ús del burca i el niqab en llocs públics a través d'una llei que va entrar en vigor el 2011.

Bèlgica: va prohibir l'ús del burca i el niqab en llocs públics el 2011.

Àustria: va implementar una prohibició parcial del burca el 2017, restringint l'ús de peces que cobreixen el rostre en llocs públics.

Dinamarca: va aplicar una prohibició parcial de l'ús de peces que cobreixen la cara en llocs públics el 2018.

Aquestes prohibicions sovint han generat debats sobre la llibertat religiosa i la discriminació , i les lleis específiques poden variar en el seu abast i aplicació.