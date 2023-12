Dabiz Muñoz / @EP

Dabiz Muñoz ha estat nomenat com a millor xef del món per tercer any consecutiu. Els seus plats excèntrics i hedonistes posen a prova el paladar de qualsevol que s'atreveixi a assaborir-los, encara que siguin combinacions del tot inesperades. Sense anar més lluny, una de les seves últimes creacions de torrons és de nachos amb xocolata blanca.

Però una de les seves últimes creacions és el menú de Nadal per a 'delivery', de manera que tots els que visquin a Madrid el podran encarregar perquè els arribi a casa. Aquest menú consta de dos entrants, un plat principal i unes postres.

En primer lloc, hi ha el Gaspatxo de maduixots amb tataki de gambes marinades, tàrtara cremosa, tobiko i ou a baixa temperatura. El segueixen uns canelons de costella de porc Duroc amb trompetes de la mort, amb suc al tamarinde i beixamel de lemongrass i pebre Sansho.

Com a plat principal, Dabiz Muñoz ofereix un pollastre francès de gra de pota groga rostit i farcit de foie, kimchi, epazote i bacó, amb el suc de tòfona, salsa d'ají de gallina amb records de pepitòria, puré de patates Robuchon i arròs fregit en wok a l'estil cantonès amb salsitxa xinesa i xiitakes.

Les postres finals consta del mític brioix de la Pedroche amb salsa de rovells, vainilla, xoco blanc i galanga. El preu d'aquest menú és de 270 euros , cosa que ha aixecat crítiques en més d'un usuari pel preu elevat. "I tot això per només 400000000000000€, no?", ironitza una usuària a Instagram, mentre que una altra diu "270€…. M'ho imaginaré mentre em faig uns ous cuits. Que ho gaudeixi qui pugui pagar-ho".