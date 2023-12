El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna que va declarar que Cecosa Hipermercados SL -societat pertanyent a Eroski- va vulnerar el dret a la intimitat de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes per incomplir la seva obligació de custòdia d'un enregistrament a la que apareixia l'exdirigent amb un vigilant de seguretat després de sostreure presumptament unes cremes.

Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

En una sentència, la Sala Civil desestima el recurs de cassació interposat per la cadena d'hipermercats , que haurà de pagar 30.000 euros d'indemnització a Cifuentes pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la vulneració del seu dret a la intimitat.

Cal recordar que la que fos presidenta autonòmica va interposar una demanda contra Cecosa en què va sol·licitar que es declarés que la seva conducta va constituir una intromissió il·legítima en els seus drets fonamentals a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, i se la condemnés a indemnitzar-lo en 450.000 euros ia publicar la sentència en dos diaris de tiratge nacional.

Les pretensions formulades a la seva demanda es basaven en l'incompliment per la demandada de les seves obligacions, derivades de la normativa sobre protecció de dades personals, respecte de l'enregistrament de què va ser objecte la demandant en un establiment d'Eroski el 5 de maig de 2011, del qual era titular, que posteriorment va ser filtrat a la premsa i va ser objecte d'una àmplia difusió el 2018.

A la data de l'enregistrament, Cifuentes era vicepresidenta de l'Assemblea de Madrid, i quan es va fer pública, set anys després, era presidenta de la Comunitat, càrrec del qual va dimitir després de difondre's el vídeo.

ELS ARGUMENTS DEL SUPREM



L'Audiència Provincial de Madrid va estimar en part l'apel·lació plantejada per Cifuentes i va declarar que Cecosa havia incomplert les obligacions que li imposava la normativa sobre protecció de dades personals respecte de la custòdia de l'enregistrament i va fixar una indemnització de 30.000 euros.

El Suprem ha desestimat íntegrament el recurs de cassació de Cecosa que, entre altres arguments, considerava que l'Audiència Provincial va realitzar una ponderació incorrecta en el conflicte entre les llibertats d'expressió i informació i el dret a la intimitat de la demandant , ja que es tractava de la divulgació d'uns fets veraces i de gran interès públic en ser constitutius d'un il·lícit penal i comesos per un personatge públic.

Sobre això, el TS contesta que la sentència recorreguda discorre totalment al marge del conflicte entre les llibertats d'expressió i informació i el dret a la intimitat de la demandant, “doncs la condemna de la recurrent es basa en els incompliments en què va incórrer la entitat demandada a la custòdia de l'enregistrament efectuada en un establiment de la seva titularitat* que li imposa la normativa de protecció de dades.

La mateixa recurrent posa de manifest, segons afegeix el Suprem, que no va fer ús d'aquestes llibertats públiques ja que "no va ser ella qui va difondre el vídeo, sinó que ho va fer un mitjà de comunicació que no està demandat".

Pel que fa a la discrepància de la recurrent amb la quantia de la indemnització per considerar-la desproporcionada, el tribunal destaca la gran repercussió que el coneixement públic de l'enregistrament, propiciada per l'incompliment per la demandada de la seva obligació de custòdia i posterior destrucció de l'enregistrament , va tenir en l'opinió pública, cosa que "mostra amb tota claredat que els danys morals van ser molt importants". Per això, entén que l'Audiència no va establir arbitràriament la quantia, que ratifica.