La Fundació Wikimedia ha compartit els 25 articles més llegits en anglès durant aquest any 2023 a Wikipedia, entre els quals destaca l'article del 'chatbot' impulsat per Intel·ligència Artificial (IA) ChatGPT com el més visitat, amb més de 49 milions de visites, i la pel·lícula biogràfica Oppenheimer, amb més de 28 milions de lectures.



La pàgina web, que és una enciclopèdia gratuïta i col·laborativa a nivell global, reuneix articles 'online' any rere any sobre una gran varietat de temes de rellevància per a la societat, que intenten aportar coneixement sobre "un món en canvi constant".



En aquest sentit, la Fundació Wikimedia ha publicat les dades de les visites d'usuaris rebudes a Wikipedia durant aquest any 2023, un període durant el qual s'han aconseguit més de 84 mil milions de visites en total.



Així, entre els temes més llegits pels usuaris, destaca l'article dedicat al xatbot d'IA desenvolupat per OpenAI ChatGPT, que ha estat l'article en anglès més popular de l'any amb 49.490.406 visites.



Tal com ha puntualitzat la web, es tracta de l'aplicació per a consumidors "de creixement més ràpid en la història" que, de fet, ha complert recentment el seu primer aniversari superant els cent milions d'usuaris.



Als seus inicis, aquest 'chatbot' podia realitzar tasques com respondre preguntes i mantenir una conversa realista amb un usuari. Amb el temps ha anat ampliant les capacitats; ja admet entrades de text, imatges o fins i tot la veu, i s'ha connectat a Internet per oferir respostes basades en informació actualitzada, en temps real.



Així mateix, segons ha detallat la Viquipèdia, entre tots els idiomes que admet la web, s'han registrat més de 78 milions de pàgines visitades d'articles de ChatGPT.



El segon article més llegit pels usuaris ha estat la llista anual de morts que, segons ha recordat la fundació, és un article recurrent per als usuaris i, en concret, ha arribat a un total de 42.666.860 visites.



D'altra banda, en tercer i quart lloc s'han posicionat articles amb temàtica relacionada amb l'esport, és el cas de l'article sobre la Copa del Món de Cricket 2023 , amb 38.171.653 visites, i la Premier League índia amb 32.012.810 visualitzacions. Igualment, els usuaris també han recorregut a articles sobre els seus jugadors de futbol favorits com és el cas de Cristiano Ronaldo i Lionel Messi , 17.492.537 i 16.623.630 visites respectivament.



Un altre dels articles més vistos ha estat el dedicat a la pel·lícula biogràfica dirigida per Christopher Nolan, Oppenheimer , que ha recollit un total de 28.348.248 visites. Així mateix, continuant amb la temàtica de cinema, els usuaris també han visitat l'article sobre la pel·lícula de comèdia dirigida per Greta Gerwig, Barbie, que compta amb 18.051.077 visites.



De fet, a mitjans d'aquest any 2023, Wikipedia ha subratllat l'auge de l'article dedicat expressament al fenomen cultural ' Barbenheimer ', anomenat així per la fusió dels títols de les pel·lícules Barbie i Oppenheimer.



Tal com ha detallat la fundació, si bé Barbie va superar el total de bilheteria mundial d'Oppenheimer en aproximadament un 50 per cent, Oppenheimer va regnar a la Wikipedia en anglès amb aproximadament un 57 per cent més de visites. Pel que fa als articles d'Oppenheimer a la resta d'idiomes de Wikipedia, la fundació ha especificat que, entre tots, han sumat més de 47 milions de visites.



Finalment, els usuaris també han acudit a Wikipedia per llegir articles sobre famosos, destacant a la cantant Taylor Swift amb 19.418.385 visites, que va començar a finals de l'any 2022 la seva gira de concerts Eras Tour. Tal com ha ressaltat la fundació, l'impacte de la gira ha estat “tan notable” que està documentat en un article de Wikipedia de 5.500 paraules i 300 cites.



Tot i això, també sobresurt l'empresari i propietari de la xarxa social X (antiga Twitter), Elon Musk , l'article del qual ha rebut 14.370.395 visites.



Pel que fa a la resta d'articles que conformen els 25 més visitats, també destaquen la sèrie The Last of Us (19.791.789); la pel·lícula Avatar: El Camí de l'Aigua (14.303.116); la pel·lícula Guardians de la Galàxia Vol. 3 (13.392.917); l'article sobre els Estats Units (16.240.461) i sobre l'Índia (13.850.178); l'article sobre la invasió russa d'Ucraïna (12.798.866); i els articles sobre la filla del cantant Elvis Presley, Lisa Marie Presley (13.764.007) i l'actor Matthew Langford Perry (16.454.666), que van morir durant aquest any.



"La teva curiositat mostra l'alegria del descobriment. La tristesa de la mort prematura. L'adrenalina d'una final de criquet. La màgia d'un dia de cinema. L'exuberància d'escoltar el cantant favorit. Aquest és el 2023 a través dels teus ulls ", ha sentenciat Wikipedia.