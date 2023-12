Aquesta fita col·loca la UE a l'avantguarda mundial, superant gegants com els Estats Units, la Xina i el Regne Unit a la carrera per la regulació de la IA.

La Unió Europea ha aconseguit un acord per establir les primeres lleis integrals que regulen la intel·ligència artificial (IA) després d'una extensa negociació de 37 hores entre el Parlament Europeu i els estats membres. Thierry Breton, Comissari Europeu responsable de les lleis a Europa que també abastaran les xarxes socials i els motors de cerca, va descriure l'acord com a "històric".

L'acord situa la UE davant dels Estats Units, la Xina i el Regne Unit a la carrera per regular la intel·ligència artificial i protegir el públic dels riscos associats, com a possibles amenaces a la vida que molts temen que comporta aquesta tecnologia en ràpid desenvolupament .

Carme Artigas, Secretària d'Estat d'IA d'Espanya, facilitadora de les negociacions, va afirmar que França i Alemanya van donar suport al text. Es reporta que les empreses tecnològiques d aquests països lluitaven per un enfocament més flexible per fomentar la innovació entre les petites empreses.

L'acord es va aconseguir després d'intenses discussions sobre models fonamentals dissenyats per a propòsits generals, així com sobre la vigilància impulsada per la IA, que podria ser utilitzada per la policia, els ocupadors o els minoristes per filmar el públic en temps real i reconèixer l'estrès emocional.

El Parlament Europeu va aconseguir una prohibició de l'ús de la vigilància en temps real i les tecnologies biomètriques, inclòs el reconeixement emocional, amb tres excepcions, segons Breton. Això significa que la policia només podria fer servir aquestes tecnologies en cas d'amenaça inesperada d'un atac terrorista, la necessitat de buscar víctimes i l'enjudiciament de delictes greus.

QUÈ CONSTA L'ACORD?

L'acord es basa en un sistema esglaonat basat en el risc, on el nivell més alt de regulació s'aplica a les màquines que representen el risc més gran per a la salut, la seguretat i els drets humans. Tot i que les autoritats van proporcionar pocs detalls sobre la llei final, s'espera que entri en vigor no abans del 2025.

Els detalls tècnics finals encara s'han de treballar per acabar el text. La regulació inclourà obligacions importants per als serveis d'IA, com a regles bàsiques sobre la divulgació de dades utilitzades per ensenyar la màquina a realitzar diverses tasques.

Aquest acord, qualificat per l'eurodiputat Brando Benefei com "la primera al món a establir una regulació real per a #IA", reflecteix el compromís de desenvolupar tecnologies d'IA a Europa de manera centrada en l'ésser humà i respectuosa amb els drets fonamentals.

Amb la regulació integral de la UE, s'espera que estableixi un exemple poderós per a altres governs en consideració de la regulació. La llei també inclourà mesures de supervisió i sancions, amb la creació duna Oficina Europea de la IA dins de la Comissió Europea, que podrà imposar multes de fins al 7% dels ingressos, amb un mínim de 35 milions deuros, per les infraccions més greus.